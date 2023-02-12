Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с министрами спорта 35 стран мира. Он отметил невозможность допуска спортсменов из России и Беларуси, пока идет война в Украине.

По теме Хороший троллинг – Давидюк об идее Польши создать "сборную беженцев" из россиян и белорусов на ОИ

Среди других вопросов на встрече обсуждалась компания за бойкот ОИ, если россиян и белорусов будет допущен к соревнованиям. Такой шаг усилил бы давление на МОК, который планирует вернуть спортсменов из государств-террористов в международные соревнования.

Австралия приняла позицию МОК

Впрочем, не все страны проявляют единодушие в этом вопросе. Министр спорта Австралии Аника Уеллс заявила, что она поддерживает допуск российских и белорусских атлетов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Уважение прав человека и мирные отношения между нациями составляют основу международного спорта,

– заявила чиновница.

Уэллс также сообщила, что правительство Австралии осуждает незаконное вторжение в Украину, но в отношении Олимпийских игр занимает позицию допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом, как "нейтральных спортсменов".

Как подобная позиция остановит агрессию России и ее союзников, министр спорта не сообщила.

Ошибочная политика умиротворения агрессора

Отметим, что подобная "беззубая" позиция лишь провоцирует террориста на последующие преступления. Россия воспринимает такие заявления, как слабость демократических стран, а значит, можно продолжать убивать мирных граждан, захватывать чужие территории и пренебрегать международным правом.

Некоторые государства мира никак не могут усвоить уроки истории, когда агрессорам разрешали участвовать в международных соревнованиях и даже принимать Олимпийские игры. Проведение Олимпиады-1936 в Берлине, ОИ-1980 в Москве и ЧМ-2018 по футболу в России не разрушили планы агрессоров, а лишь побуждали к новым военным преступлениям.