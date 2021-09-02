В урбан-парку ВДНГ пройде фестиваль вуличних культур

11 вересня в урбан-парку, що наприкінці серпня почав працювати на території Експоцентру, відбудеться Фестиваль вуличних культур ВДНГ. Захід проводитиметься на честь офіційного відкриття локації.

Урбан-парк ВДНГ – нове місце зосередження вуличних культур у Києві, яке одразу стало популярним серед містян: лише в перші вихідні, за даними пресслужби ВДНГ, у парку побувало понад 17 тисяч відвідувачів.

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Розробленням концепції урбан-парку займалось урбан-бюро Big City Lab, із залученням професіоналів вуличних культур: платформи Street Culture та архітектурних команд Mind Work Ramps, Urban Reform і Unique Build.

Фестиваль вуличних культур ВДНГ – нова знакова подія, що має на меті об’єднати молодь навколо масштабного руху в урбан-парку ВДНГ та показати, як саме та для кого працюють його локації. Співорганізатором події став проєкт Street Culture, що з 2016 року займається популяризацією вуличної культури серед широких верств населення та робить її частиною міського життя.

У програмі Фестивалю:

Стритбольний 3х3 спот, 12:00-23:00

всеукраїнський фінал Української стритбольної ліги 3х3

Скейт-парк, 16:00-22:00

скейтбординг-батл

BMX-фристайл-батл

трюковий самокат-батл

ролерблейдинг-батл

Стрит-денс-спот, 16:00-22:00

всеукраїнський чемпіонат із брейкінгу Battle School

батли від 8 найкращих брейкінг-шкіл України

соло-батли в різних вікових категоріях

Стрит-футбольний спот, 16:00-22:00

всеукраїнський чемпіонат із вуличного футболу: футбольного фристайлу, 3х3, панна

Паркур спот, 16:00-22:00

всеукраїнський батл із паркуру

Стрит-воркаут-спот, 16:00-22:00

всеукраїнський батл зі стрит-воркауту

Усі гості Фестивалю вуличних культур ВДНГ матимуть змогу не тільки побачити шоу, батли та чемпіонати різних стилів вуличних культур, а й познайомитися з відомими атлетами, що в них змагаються, і стати частиною дійства.Фестиваль вуличних культур ВДНГ розпочнеться 11 вересня о 16:00.

Вхід – вільний.