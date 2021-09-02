Урбан-парк ВДНХ – место сосредоточения уличных культур в Киеве, которое сразу стало популярным среди горожан: только в первые выходные, по данным пресс-службы ВДНХ, в парке побывало более 17 тысяч посетителей.

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Разработкой концепции урбан-парка занималось урбан-бюро Big City Lab, с привлечением профессионалов уличных культур: платформы Street Culture и архитектурных команд Mind Work Ramps, Urban Reform и Unique Build.

Фестиваль уличных культур ВДНХ – новое знаковое событие, имеющее целью объединить молодежь вокруг масштабного движения в урбан-парке ВДНХ и показать, как именно и для кого работают его локации. Организатором события стал проект Street Culture, который с 2016 года занимается популяризацией уличной культуры среди широких слоев населения и делает ее частью городской жизни.

В программе Фестиваля:

Стритбольный 3х3 спот, 12:00 – 23:00

всеукраинский финал Украинской стритбольной лиги 3х3

Скейт-парк, 16:00 – 22:00

скейтбординг-батл

BMX-фристайл-батл

трюковый самокат-батл

роллерблейдинг-батл

Стрит-дэнс-спот, 16:00 – 22:00

всеукраинский чемпионат по брейкингу Battle School

батлы от 8 лучших брейкинг-школ Украины

соло-батлы в разных возрастных категориях

Стрит-футбольный спот, 16:00 – 22:00

всеукраинский чемпионат по уличному футболу: футбольному фристайлу, 3х3, панна

Паркур спот, 16:00 – 22:00

всеукраинский батл по паркуру

Стрит-воркаут-спот, 16:00 – 22:00

всеукраинский батл по стрит-воркауту

Все гости Фестиваля уличных культур ВДНХ смогут не только увидеть шоу, батлы и чемпионаты различных стилей уличных культур, но и познакомиться с известными атлетами, которые в них соревнуются, и стать частью действа. Фестиваль уличных культур ВДНХ начнется 11 сентября в 16:00.

Вход – свободный.