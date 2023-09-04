300 самозванців: в УПЛ відзначились ювілейним автоголом, Карпати очолюють список "зрадників"

Крайній тур елітної української першості подарував свого роду "свято" для вболівальників. Та от має такий празник негативний відтінок.

В Українській Прем'єр-лізі відзначились 300-им автоголом. Карпати очолюють прикрий список.

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Та от радіти чи плакати?

В рамках 6-го туру української елітної першості зустрілися Рух та Металіст 1925, котрі розписали мирову із рахунком 1:1. Цікаво, що у матчі відзначались лише футболісти харківського колективу, проте одного разу це принесло їм користь, а іншого – сум. Ненароком м'яч у власні ворота відправив Максим Жичиков, що принесло нічию львів'янам, а самому гравцеві авторство ювілейної дії, оскільки його автогол став 300-им у історії УПЛ.

Лідером прикрого переліку стали гравці львівських Карпат, котрі засмутили свою команду 22 рази, у історії Маріуполя та одеського Чорноморця – по 19 автоголів, в Дніпра – 16, у полтавської Ворскли, ужгородської Говерли та київського Динамо – по 14. Варто відзначити, що найчастіше в чемпіонату України серед футболістів найчастіше відправляли м'яч до власної сітки Олександр Сваток та В'ячеслав Чечер (по 4). Найбільше ж автоголів було забито на користь донецького Шахтаря – 43.

Ювілейні взяття власних воріт в УПЛ