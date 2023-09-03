Рух – Металіст 1925 1:1

Голи: Русин, 25, Жичиков, 29 (авт.)

Вилучення: Мартинюк, 72 (Металіст 1925)

Могло цього матчу й не бути. На днях з'явилась інформація про припинення фінансування харківського клубу. На щастя, найстрашніші очікування не втілились у реальність. Металіст 1925 знайшов нового спонсора, який врятував клуб та продовжив існування харків'ян, пише 24 Канал.

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Рух, який гарно розпочав сезон, підходив до цього матчу у статусі фаворита. Однак першими у матчі забили гості з Харкова.

Все розпочалось із невдалої атаки Руху. Климчук не зміг протиснутись крізь щільний захист харків'ян. Металіст 1925 швидко вибіг у контратаку, м'яч у фінальній стадії отримав Русин, який змістився ближче до центру штрафного та пробив повз голкіпера, хоча на ньому висіло одразу декілька футболістів львівського клубу – 0:1. Русин забив своїй колишній команді, тому було не до гучних святкувань.

За чотири хвилини рахунок вже став рівним 1:1. Захисник харків'ян зрізав м'яч у власні ворота після подачі з флангу. Якби не він, то це би зробив французький легіонер Руху Плюман.

На перерву команди пішли з рівного рахунку.

У другому таймі обидві команди могли забивати ще. Але окрім вилучення Мартинюка та змарнованих моментів фанати більше нічого не побачили. Відзначимо, що дві жовті картки, як перетворилась у вилучення на 72-й хвилині, отримав ще один колишній футболіст Руху Мартинюк.

Як не старались господарі, але забити у більшості їм не вдалось.

Фінальний свисток судді зафіксував нічию 1:1 у Львові.

Після цієї мирової Рух із 11 очками опустився на 4-те місце в УПЛ. Щодо Металіста 1925, то харків'яни набрали 7 очок та йде 9-м.