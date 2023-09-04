В Украинской Премьер-лиге отметились 300-м автоголом. Карпаты возглавляют досадный список.

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Да вот радоваться или плакать?

В рамках 6-го тура украинского элитного первенства встретились Рух и Металлист 1925 расписали мировую со счетом 1:1. Интересно, что в матче отмечались только футболисты харьковского коллектива, однако однажды это принесло им пользу, а в другой – печаль. Нечаянно мяч в свои ворота отправил Максим Жичиков, что принесло ничью львовянам, а самому игроку авторство юбилейного действия, поскольку его автогол стал 300-м в истории УПЛ.

Лидером досадного перечня стали игроки львовских Карпат, которые огорчили свою команду 22 раза, в истории Мариуполя и одесского Черноморца – по 19 автоголов, у Днепра – 16, у полтавской Ворсклы, ужгородской Говерлы и киевского Динамо – по 14. чемпионата Украины среди футболистов чаще всего отправляли мяч в сетку Александр Сваток и Вячеслав Чечер (по 4). Больше всего автоголов было забито в пользу донецкого Шахтера – 43.

Юбилейные взятия собственных ворот в УПЛ