В Украинской Премьер-лиге отметились 300-м автоголом. Карпаты возглавляют досадный список.
Достойно внимания Трое украинцев вошли в номинацию Golden Boy-2023: забивной новичок Реала возглавил топ-100
Да вот радоваться или плакать?
В рамках 6-го тура украинского элитного первенства встретились Рух и Металлист 1925 расписали мировую со счетом 1:1. Интересно, что в матче отмечались только футболисты харьковского коллектива, однако однажды это принесло им пользу, а в другой – печаль. Нечаянно мяч в свои ворота отправил Максим Жичиков, что принесло ничью львовянам, а самому игроку авторство юбилейного действия, поскольку его автогол стал 300-м в истории УПЛ.
Лидером досадного перечня стали игроки львовских Карпат, которые огорчили свою команду 22 раза, в истории Мариуполя и одесского Черноморца – по 19 автоголов, у Днепра – 16, у полтавской Ворсклы, ужгородской Говерлы и киевского Динамо – по 14. чемпионата Украины среди футболистов чаще всего отправляли мяч в сетку Александр Сваток и Вячеслав Чечер (по 4). Больше всего автоголов было забито в пользу донецкого Шахтера – 43.
Юбилейные взятия собственных ворот в УПЛ
- 1-ый – 1992, Владимир Гусак (Кремень)
- 50-й – 2001, Дмитрий Назаров (Таврия)
- 100-й – 2007, Элвин Бечири (Металлург Донецк)
- 150-й – 2011, Алексей Полянский (Ильичевец)
- 200-й – 2015, Руслан Зубков (Ильичевец)
- 250-й – 2019, Александр Пихаленок (Мариуполь)
- 300-й – 2023, Максим Жичиков (Металлист 1925)