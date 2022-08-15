УПЛ повідомила про створення єдиного телепулу

Компанія Setanta Sports виграла тендер на медіаправа майбутнього сезону УПЛ та стала офіційним транслятором поєдинків чемпіонату України.

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Пресслужба УПЛ офіційно повідомила про створення єдиного телепулу. За відповідне рішення проголосувала більшість учасників УПЛ. Відзначається, що згідно зі статутом УПЛ, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш ніж половина учасників.

Контракт з міжнародною телекомпанією Setanta Sports розрахований на 3 сезони. Сума угоди складає 16, 2 мільйони доларів.

Матчі Чемпіонату України з футболу у преміум якості будуть доступні для глядачів на 3-х майданчиках:

лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі)

ОТТ платформа Setanta Sports (всі матчі у прямому ефірі)

ютуб-канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі)

"В рамках додаткових перемовин, було досягнуто прийняття беспрецедентних умов для сприяння максимальній доступності футболу для українських вболівальників: окрім 2-х матчів кожного туру у прямому ефірі, абсолютно всі матчі УПЛ будуть у вільному доступі на ютубі всього через 15 хвилин після фінального свистка.

Також, важливим кроком для популяризації українського футболу, стане швидка передача клубам хайлайтів матчів через рекордні 6 годин після завершення поєдинку.

Українська Прем’єр-Ліга вдячна всім клубам-Учасникам, які підтримали відповідне рішення, а також представникам УАФ, що сприяли у перемовинах і наблизили нас до омріяної мети", – йдеться у повідомленні УПЛ.

Раніше повідомлялося, що пропозицію компанії Setanta Sports підтримали представники 12-ти клубів УПЛ із 16. Динамо, Дніпро-1, Зоря та Рух з різних причин відмовилися входити до єдиного телевізійного пулу.

Нагадаємо. Чемпіонат України стартує 23 серпня.