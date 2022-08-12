Вже 23 серпня в УкраЇні має початися новий сезон чемпіонату з футболу. Поєдинки УПЛ пройдуть на території нашої країни попри війну проти рф.

До теми Коли зіграють Шахтар та Динамо: в інтернет потрапив розклад УПЛ на сезон 2022/2023

Перед сезоном в УПЛ відбувся тендер на єдиний телепул. Клуби розглянули пропозицію компанії Setanta Sports щодо централізованого продажу прав на трансляції поєдинків. Детальніше про пропозицію телеканалу ми розповідали раніше.

Вчора ж відбулась нарада представників команд Ліги, але не всі підтримали ідею підписання контракту із Setanta Sports. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, чотири клуби відмовились від пропозиції транслятора.

Ними стали Динамо, Дніпро-1, Зоря та Рух. Не виключається, що УПЛ може навіть дискваліфікувати клуби зі змагань.

Динамо невблаганне і знов зірвало створення єдиного телепулу. Хоча до останнього залишались надії. До Динамо доєдналися Зоря, Дніпро-1 і Рух. Усі вони виступають проти пропозиції Setanta Sports. Усі решта, а це абсолютна більшість, проголосували ЗА. Тому по факту єдиний телепул створюють, а розкольникам погрожують санкціями. Спочатку – фінансовими штрафами, згодом заняттями очок і аж до виключення зі змагань,

— повідомляє Бурбас.

Позиція Динамо

Трохи згодом заступник гендиректора киян Сергій Мохник в інтерв'ю Fanday прояснив мотики клубу. Він заявив, що Динамо хоче відкритих безкоштовних трансляцій своїх поєдинків.

Ми хочемо, щоб наш уболівальник мав змогу дивитися матчі Динамо на загальнодоступних каналах. Хай це буде із затримкою. Ми сьогодні у воєнному часі. Зараз важко вболівальнику, який перебуває за кордоном, на передовій чи в окопі, знайти можливість зареєструватися і дивитися Setanta. Вони мають 85 тисяч передплатників, а вболівальників Динамо під п‘ять мільйонів, якщо не більше. Гроші нас не цікавлять, ми готові передати їх на ЗСУ,

— пояснює Мохник.

Пропозиція 1+1 media

Є ймовірність, що Setanta Sports зробить нову пропозицію, розраховану лише на 12 клубів. Паралельно з цим в УПЛ з'явився новий варіант реалізації прав.

Як повідомляє ютуб-канал "ТаТоТаке", компанія 1+1 media готова забезпечити повний продакшн матчів та показати їх у прямому ефірі на загальнодоступних каналах. Правда, при цьому, клуби нічого не отримають за телеправа.