УПЛ сообщила о создании единого телепула

Компания Setanta Sports выиграла тендер на медиаправа в будущем сезоне УПЛ и стала официальным транслятором поединков чемпионата Украины.

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Пресс-служба УПЛ официально сообщила о создании единого телепула. За соответствующее решение проголосовало большинство участников УПЛ. Отмечается, что согласно уставу УПЛ, решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников.

Контракт с международной телекомпанией Setanta Sports рассчитан на 3 сезона. Сумма сделки составляет 16,2 миллиона долларов.

Матчи чемпионата Украины по футболу в премиум качества будут доступны для зрителей на 3-х площадках:

линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальные в записи)

ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)

ютуб-канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

"В рамках дополнительных переговоров было достигнуто принятие беспрецедентных условий для содействия максимальной доступности футбола для украинских болельщиков: кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на ютубе всего через 15 минут после финального свистка.

Также важным шагом для популяризации украинского футбола станет быстрая передача клубам хайлайтов матчей через рекордные 6 часов после завершения поединка.

Украинская Премьер-Лига благодарна всем клубам-участникам, которые поддержали соответствующее решение, а также представителям УАФ, которые содействовали в переговорах и приблизили нас к желаемой цели", – говорится в сообщении УПЛ.

Ранее сообщалось, что предложение компании Setanta Sports поддержали представители 12-ти клубов УПЛ из 16. Динамо, Днепр-1, Заря и Движение по разным причинам отказались входить в единый телевизионный пул.

Напомним. Чемпионат Украины стартует 23 августа.