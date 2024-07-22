Після виключення Дніпро-1 з чемпіонату України на наступний сезон, дніпряни мають шанс на існування. Клуб має звернутись до ПФЛ, щоб залишитись в лізі і зберегти за собою професійний статус.

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Що допоможе дніпрянам

СК Дніпро-1 зможе не виступати в турнірах цього сезону, але якщо ПФЛ задовільнить прохання клубу. Команда також зможе повернутись до участі в змаганнях через рік. Для цього потрібно буде знову пройти атестацію та отримати дозвіл.

Нещодавно Викноком УАФ затвердив, що у наступному сезоні, колективи які зайняли передостаннє та останнє місце в турнірній таблиці не зможуть претендувати на те, щоб залишитись в дивізіоні. За умови, що знову виникне ситуація зі зняттям клубу з чемпіонату.

До слова. На зборах команд Української Прем'єр-ліги розглянули та затвердили зняття СК Дніпро-1 з Чемпіонату України сезону-2024/2025.

Раніше, Виконком УАФ прийняв рішення про те, щоб розіграти місце Дніпро-1 у "турнірі чьотирьох". Між собою зіграють Минай, Металіст 1925, Епіцентр та Лівий Берег. Переможець отримає місце в УПЛ на наступний сезон.

В клубах незадоволені таким рішенням тому, що вважають це зайвою втомою перед початком нового чемпіонату. Матчі відбудуться 26 та 30 липня. Новий сезон УПЛ розпочнеться матчем Верес – Карпати, базова дата гри 3 серпня.