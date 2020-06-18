Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) перенесла черговий матч львівських "Карпат". Цього разу перенесено гру львів'ян з донецьким "Олімпіком".

УПЛ частково задовольнила прохання "Карпат" про перенесення матчу 27-го туру проти "Олімпіка". Про це інформує сайт УПЛ.

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Коли відбудеться матч

Зустріч відбудеться не 20 червня, як планувалося раніше, а 21 червня. Початок гри о 17.00.

Місце проведення матчу буде визначено до 19 червня.

"Карпати" вийшли з карантину

У львівському клубі тільки 16 червня закінчився 15-денний карантин. Протягом цього періоду футболісти не могли проводити командні тренування.

Восьмеро футболістів та п'ятеро працівників "Карпат" все ще мають ознаки COVID-19 і продовжують залишатися ізольованими.

Повідомлялося, що "Карпати" просять провести матч з "Олімпіком" 23 червня у Києві.

Донецький клуб був начебто проти. Однак згодом в "Олімпіку" заявляв, що клуб готовий грати в будь-якому місті.

До цього вже було перенесено матчі "Карпат" з "Маріуполем", "Ворсклою" та СК "Дніпро-1".