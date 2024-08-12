Провал Шахтаря та гольова феєрія львів'ян: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 2 туру

Минулого вікенду в чемпіонаті України відіграли матчі другого туру. Динамо стартувало в УПЛ з перемоги, тоді як Шахтар примудрився провалитися.

Чемпіонат України 2024-2025 потроху набирає обертів. Перший тур пройшов тиждень тому, але він був неповним через перенос двох матчів. У другому ж були відіграні всі вісім зустрічей, пише 24 Канал.

До теми Головна сенсація туру: Полісся у вогняному матчі несподівано обіграло Шахтар

Гарна результативність

У восьми матчах туру команди оформили 15 голів, тобто в середньому всього 2,13 м'яча за матч. Це доволі низький показник для УПЛ, всього лише в одному матчі забити змогли обидві команди. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів.

Лівий Берег – Ворскла 0:3

Верес – Динамо 1:2

Чорноморець – Зоря 0:1

Колос – Інгулець 0:0

Оболонь – Рух 0:4

Карпати – Кривбас 3:0

Шахтар – Полісся 0:1

ЛНЗ – Олександрія 0:2

Основні моменти 2 туру

Головна сенсація вікенду сталась у Києві. Шахтар несподівано поступився Поліссю, яке грало свій перший матч сезону в УПЛ. Житомирці невдало виступили в Лізі конференцій, двічі програвши Олімпії.

Але в чемпіонаті команді Імада Ашура вдалось здивувати фанатів. Також доволі неочікуваною стала розгромна поразка Кривбаса у Львові. Карпати забили команді Вернидуба аж тричі та піднялись на другу сходинку в таблиці.

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Динамо теж провело перший матч сезону в УПЛ, здолавши ротаційним складом Верес. Загалом всі клуби, що пропускали перший тур, синхронно виграли. Окрім Динамо та Полісся, мова про Рух та Олександрію.

Ворсклі вдалось реабілітуватися від принизливої поразки від Шахтаря. Полтавці розгромили Лівий Берег, який разом із Чорноморцем замикає турнірну таблицю. А ось в лідери вирвалась Зоря, яка здобула другу поспіль перемогу та має шість очок.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Зоря 2 2 0 0 3-1 6 2 Карпати 2 1 1 0 3-0 4 3 Шахтар 2 1 0 1 5-1 3 4 Рух 1 1 0 0 4-0 3 5 Олександрія 1 1 0 0 2-0 3 6 Динамо 1 1 0 0 2-1 3 7 Полісся 1 1 0 0 1-0 3 8 ЛНЗ 2 1 0 1 1-2 3 9 Ворскла 2 1 0 1 3-5 3 10 Кривбас 2 1 0 1 1-3 3 11 Колос 2 0 2 0 2-2 2 12 Верес 2 0 1 1 1-2 1 13 Інгулець 2 0 1 1 1-2 1 14 Оболонь 1 0 1 1 2-6 1 15 Чорноморець 2 0 0 2 0-2 0 16 Лівий Берег 2 0 0 2 0-4 0

Варто знати Перша перемога після повернення в УПЛ: Карпати знищили бронзового призера чемпіонату України

Найкращі бомбардири УПЛ:

Микола Матвієнко (Шахтар) – 2 Андрій Цуріков (Колос) – 2

Розклад 3 туру чемпіонату України