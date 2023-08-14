Перше місце Руха, труднощі Шахтаря та осічка Дніпра-1: підсумки 3 туру УПЛ та турнірна таблиця

14 серпня 2023, 20:02
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Поки Динамо відпочивало, Шахтар здобув другу перемогу в сезоні. Також до єврокубкової зони підтягнулись Кривбас та Чорноморець. Розповідаємо про головні моменти третього туру чемпіонату України.

Знову обрізаний тур

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 пройшов третій тур. Як і у випадку зі стартовим туром, цей вийшов неповним, адже гру Динамо та Металіста 1925 перенесли через участь киян у єврокубках, пише 24 канал.

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У семи зустрічах вікенду було забито 15 голів. Це в середньому 2,14 м'ячі за матч, що є невисоким показником. Всі результати третього туру виглядають наступним чином:

  • Чорноморець – Оболонь 2:0
  • Полісся – Рух 0:1
  • Колос – Верес 2:0
  • Минай – Дніпро-1 1:1
  • Ворскла – Зоря 1:2
  • Кривбас – ЛНЗ 2:0
  • Шахтар – Олександрія 2:1

Основні моменти 3 туру

Сенсацією вікенду можна назвати втрату очок від Дніпра-1. Команда Кучера після єврокубкової битви зі Славією ледь не програла Минаю, але встигла врятуватись третій компенсованій хвилині завдяки пенальті.

У Шахтаря ж видався черговий непростий матч, цього разу проти Олександрії. Підопічні Патріка ван Леувена впевнено провели перший тайм, але у другому віддали ініціативу і ледь не дозволили "аграріям" відновити паритет.

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В лідери турнірної таблиці вирвався Рух, який продовжує йти без втрати очок. Команда Віталія Пономарьова вирвала перемогу на виїзді у Полісся та піднялась на першу сходинку. Окрім львів'ян, бали ще не втрачало лише Динамо, але кияни зіграли на матч менше.

Варто відзначити другі перемоги в сезоні для Кривбаса, Чорноморця та Колоса. Команди показують непогану гру в захисті і нині виглядають в перспективі борцями за місця в єврокубковій зоні.

Перша перемога підкорилась Зорі. Після провального старту підопічні Лалатовича змогли дотиснути Ворсклу завдяки голам Герреро та Жордана. Полтавці ж продовжують залишатися у кризі – дві поразки на старті УПЛ та виліт від Діли в Лізі конференцій.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Рух 3 3 0 0 7-2 9
2 Колос 3 2 1 0 4-0 7
3 Шахтар 3 2 1 0 5-3 7
4 Динамо 2 2 0 0 8-3 6
5 Кривбас 3 2 0 1 5-2 6
6 Чорноморець 3 2 0 1 4-2 6
7 Олександрія 3 2 0 1 3-2 6
8 Дніпро-1 2 1 1 0 3-2 4
9 Полісся 2 1 0 2 3-3 3
10 ЛНЗ 3 1 0 2 3-4 3
11 Зоря 3 1 0 2 4-6 3
12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 1
13 Верес 3 0 1 2 1-5 1
14 Минай 3 0 1 2 2-8 1
15 Металіст 1925 2 0 0 2 1-3 0
16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 0

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Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Юрій Климчук (Рух) – 3
  2. Владислав Ванат (Динамо) – 3
  3. Віталій Буяльський (Динамо) – 2
  4. Артем Шулянський (Олександрія) – 2
  5. Ілля Квасниця (Рух) – 2
  6. Лассіна Траоре (Шахтар) – 2
  7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 2
  8. Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2

Розклад 4 туру чемпіонату України

  • 18 серпня (п'ятниця), 17:00. ЛНЗ – Полісся
  • 18 серпня (п'ятниця), 19:00. Зоря – Олександрія
  • 19 серпня (субота), 15:00. Верес – Ворскла
  • 19 серпня (субота), 17:00. Металіст 1925 – Минай
  • 19 серпня (субота), 19:00. Рух – Колос
  • 20 серпня (неділя), 15:00. Дніпро-1 – Оболонь
  • 20 серпня (неділя), 17:00. Чорноморець – Динамо
  • 20 серпня (неділя), 19:00. Кривбас – Шахтар
Автор: Анатолій Дерека