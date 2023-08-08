В УПЛ підійшов до завершення 2 тур сезону 2023-2024. Головними сенсаціями у ньому стали втрати очок від Шахтаря та Зорі, тоді як Динамо влаштувало гольову феєрію з Оболонню.

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Загалом вікенд вийшов результативним – аж 26 голів у восьми матчах (3,25 в середньому за гру). 24 канал пропонує свою п'ятірку найкращих м'ячів туру.

5. Роман Дебелко (Зоря – Кривбас)

Криворіжці здобули хоч і вольову, але доволі переконливу перемогу над Кривбасом (3:1). Виділимо останній гол, який провів Дебелко з заміни. Форварда сам-на-сам вивів Хомченовський, а Роман показав майстерність у грі корпусом та не змарнував момент.

Відео голу Дебелка:

4. Ілля Квасниця (Рух – Ворскла)

Львів'яни банально розчавили гостей з Полтави, максимально познущавшись із оборони гостей. Правда, було місце і для крутого розрізного пасу від Притули у стилі Де Брюйне, який вивів Квасницю сам-на-сам. Ілля з другої спроби таки забив.

Відео голу Квасниці:

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3. Віталій Бойко (Минай – ЛНЗ)

Ще один гол із розгромного матчу, який подарував новачку УПЛ дебютну перемогу. Її фундамент заклав дальній постріл Бойка перед перервою. Не без помилки кіпера Миная м'яч таки залетів у ворота.

Відео голу Бойка:

2. Олександр Піхальонок (Дніпро-1 – Полісся)

Обидва найкращі голи туру віддами дніпрянам. Команда Олександра Кучера вирвала нервову перемогу над Поліссям і перший гол у турнірі забив Піхальонок. Після прострілу з флангу Рубчинський накинув на ногу Олександру, який зльоту прошив Кудрика.

Відео голу Піхальонка:

1. Руслан Бабенко (Дніпро-1 – Полісся)

Втім до краси від Бабенка цей удар не дотягує. Вже у компенсований час Руслан спробував вирвати перемогу відчайдушним дальнім пострілом. М'яч ледь не прошив наскрізь сітку воріт Полісся.

Відео голу Бабенка: