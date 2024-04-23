Динамо несеться за Шахтарем, осічки Руха та Дніпра-1: який вигляд має таблиця УПЛ після 25 туру

В чемпіонаті України залишилось відіграти всього п'ять турів. Гранди ведуть важку боротьбу за чемпіонство, проте і на інших ділянках таблиці вистачає інтриги.

У чемпіонаті України 2023-2024 відіграли 25-ий тур. Він подарував кілька несподіваних результатів, а 14 з 16-ти команд змогли відзначитись бодай голом, пише 24 канал.

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Непогана результативність

У восьми матчах туру команди забили всього 20 голів, тобто в середньому 2,5 м'яча за матч. Лише одна гра завершилась розгромом, тоді як тричі успіх святкували гості. Всі результати туру наступні:

Чорноморець – Кривбас 1:2

Ворскла – Колос 0:2

Верес – Дніпро-1 1:1

Олександрія – ЛНЗ 1:2

Динамо – Полісся 3:0

Минай – Рух 1:1

Металіст 1925 – Оболонь 1:1

Шахтар – Зоря 2:1

Основні моменти 25 туру

Центральна зустріч вікенду пройшла на "Арені Львів". Зоря дала серйозний бій Шахтарю попри серйозні кадрові проблеми. Втім заміни від Маріно Пушича спрацювали відмінно, Егіналду та Сікан своїми голами подарували "гірникам" вольову перемогу.

Не відстає від донеччан і Динамо. Кияни розгромили Полісся завдяки точним ударам Ваната, Шапаренка та Буяльського. Команда Олександра Шовковського залишається у чотирьох очках позаду принципового суперника.

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Кривбас вже по суті випав з чемпіонської гонки, але суттєво покращив свої шанси на місце в Лізі Європи. Підопічні Вернидуба перемогли Чорноморець, тоді як їх переслідувач Дніпро-1 втратив бали проти Вереса. Відстань між суперниками з Дніпропетровщини складає 6 очок.

Рух впустив можливість наростити відрив від Полісся. Львів'яни оступились в Ужгороді проти Миная (1:1) і тепер випереджають житомирського опонента на два очки. А ось ЛНЗ взяв другу перемогу поспіль і тепер відстає від Руха на 9 балів.

Колос обірвав свою шестиматчеву безвиграшну серію завдяки трьом очкам у Полтаві. Це дозволило підопічним Вишняка віддалитися від небезпечної зони. До слова, всі чотири останні команди таблиці зіграли внічию.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 24 18 4 2 51-20 58 2 Динамо 24 17 3 4 57-24 54 3 Кривбас 25 15 6 4 44-25 51 4 Дніпро-1 25 12 9 4 35-23 45 5 Рух 25 10 11 4 36-26 41 6 Полісся 25 11 6 8 31-26 39 7 ЛНЗ 25 8 8 9 25-28 32 8 Ворскла 25 8 6 11 23-37 30 9 Чорноморець 24 9 2 13 34-34 29 10 Колос 24 6 10 8 18-19 28 11 Зоря 24 6 8 10 25-32 26 12 Олександрія 25 6 7 12 22-34 25 13 Оболонь 25 4 9 12 16-35 21 14 Верес 24 4 8 12 22-35 20 15 Металіст 1925 25 4 7 14 25-44 19 16 Минай 24 2 10 12 18-40 16

Варто знати Перша перемога за два місяці: Колос несподівано виграв у Полтаві та віддалився від зони вильоту

Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 12 Віталій Буяльський (Динамо) – 9 Данило Сікан (Шахтар) – 8 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 8 Олег Кожушко (Кривбас) – 8 Ілля Квасниця (Рух) – 7 Едуардо Герреро (Зоря) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7

Розклад 25 туру чемпіонату України