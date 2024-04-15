Важкі перемоги Шахтаря та Динамо, пробудження Полісся: турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

Гранди українського футболу здобули мінімальні важкі перемоги на виїзді, тоді як всі їх переслідувачі оступилися. Розповідаємо про все найцікавіше в чемпіонаті України за шість турів до фінішу.

У чемпіонаті України 2023-2024 відіграли 24-ий тур. Він розтягнувся на три ігрових дні та подарував набагато менше голів у порівнянні з двома минулими турами, пише 24 канал.

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Більше одного не забивали

У восьми матчах туру команди забили всього 11 голів, тобто в середньому 1,38 м'яча за матч. Жоден із клубів не зміг оформити більше одного м'яча, але і нульових нічиїх не було. Всі результати туру наступні:

Оболонь – Минай 1:1

Олександрія – Динамо 0:1

Рух – Кривбас 1:1

Ворскла – Шахтар 0:1

Зоря – Чорноморець 1:0

Полісся – Колос 1:0

ЛНЗ – Верес 1:0

Металіст 1925 – Дніпро-1 1:1

Основні моменти 24 туру

Шахтар не зупиняє переможну ходу у 2024 році. "Гірники" не без проблем здолали на виїзді Ворсклу у матчі-репетиції фіналу Кубка України. Догравала команда Пушича у меншості через вилучення Зубкова.

Динамо теж не без проблем здобуло мінімальну перемогу на полі Олександрії. Підопічні Шовковського тримаються у чотирьох очках відставання від "гірників".

Тим часом, Кривбас та Дніпро-1 втратили бали. Криворіжці не втримали перевагу на полі Руха, який йде п'ятим. У свою чергу підопічні Максимова дали Металісту 1925 вирвати нічию у компенсований час.

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Осічкою борців за єврокубки скористалось Полісся, яке після чорної смуги на старті цього року здобуло вже другу поспіль перемогу. Житомирці вирвали три очки у битві з Колосом завдяки виходу Танковського та впритул наблизились до Руха.

Продовжують віддалятися від небезпечної зони ЛНЗ та Зоря, тоді як команди останньої шістки перемог не святкували. У зоні вильоту залишаються Минай та Металіст 1925, останні відстають від перехідних ігор всього на один бал.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 22 16 4 2 46-18 52 2 Динамо 22 15 3 4 51-23 48 3 Кривбас 24 14 6 4 42-24 48 4 Дніпро-1 24 12 8 4 34-22 44 5 Рух 24 10 10 4 35-25 40 6 Полісся 24 11 6 7 31-23 39 7 Ворскла 24 8 6 10 23-35 30 8 Чорноморець 23 9 2 12 33-32 29 9 ЛНЗ 24 7 8 9 23-27 29 10 Зоря 22 6 8 8 23-27 26 11 Колос 23 5 10 8 16-19 25 12 Олександрія 23 6 6 11 19-30 24 13 Верес 23 4 7 12 21-34 19 14 Оболонь 23 4 7 12 13-32 19 15 Металіст 1925 24 4 6 14 24-43 18 16 Минай 23 2 9 12 16-36 15

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 8 Олег Кожушко (Кривбас) – 8 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Едуардо Герреро (Зоря) – 7

Розклад 25 туру чемпіонату України