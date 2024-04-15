Важкі перемоги Шахтаря та Динамо, пробудження Полісся: турнірна таблиця УПЛ після 24 туру
Гранди українського футболу здобули мінімальні важкі перемоги на виїзді, тоді як всі їх переслідувачі оступилися. Розповідаємо про все найцікавіше в чемпіонаті України за шість турів до фінішу.
У чемпіонаті України 2023-2024 відіграли 24-ий тур. Він розтягнувся на три ігрових дні та подарував набагато менше голів у порівнянні з двома минулими турами, пише 24 канал.
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Більше одного не забивали
У восьми матчах туру команди забили всього 11 голів, тобто в середньому 1,38 м'яча за матч. Жоден із клубів не зміг оформити більше одного м'яча, але і нульових нічиїх не було. Всі результати туру наступні:
- Оболонь – Минай 1:1
- Олександрія – Динамо 0:1
- Рух – Кривбас 1:1
- Ворскла – Шахтар 0:1
- Зоря – Чорноморець 1:0
- Полісся – Колос 1:0
- ЛНЗ – Верес 1:0
- Металіст 1925 – Дніпро-1 1:1
Основні моменти 24 туру
Шахтар не зупиняє переможну ходу у 2024 році. "Гірники" не без проблем здолали на виїзді Ворсклу у матчі-репетиції фіналу Кубка України. Догравала команда Пушича у меншості через вилучення Зубкова.
Динамо теж не без проблем здобуло мінімальну перемогу на полі Олександрії. Підопічні Шовковського тримаються у чотирьох очках відставання від "гірників".
Тим часом, Кривбас та Дніпро-1 втратили бали. Криворіжці не втримали перевагу на полі Руха, який йде п'ятим. У свою чергу підопічні Максимова дали Металісту 1925 вирвати нічию у компенсований час.
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Осічкою борців за єврокубки скористалось Полісся, яке після чорної смуги на старті цього року здобуло вже другу поспіль перемогу. Житомирці вирвали три очки у битві з Колосом завдяки виходу Танковського та впритул наблизились до Руха.
Продовжують віддалятися від небезпечної зони ЛНЗ та Зоря, тоді як команди останньої шістки перемог не святкували. У зоні вильоту залишаються Минай та Металіст 1925, останні відстають від перехідних ігор всього на один бал.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|22
|16
|4
|2
|46-18
|52
|2
|Динамо
|22
|15
|3
|4
|51-23
|48
|3
|Кривбас
|24
|14
|6
|4
|42-24
|48
|4
|Дніпро-1
|24
|12
|8
|4
|34-22
|44
|5
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35-25
|40
|6
|Полісся
|24
|11
|6
|7
|31-23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23-35
|30
|8
|Чорноморець
|23
|9
|2
|12
|33-32
|29
|9
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23-27
|29
|10
|Зоря
|22
|6
|8
|8
|23-27
|26
|11
|Колос
|23
|5
|10
|8
|16-19
|25
|12
|Олександрія
|23
|6
|6
|11
|19-30
|24
|13
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21-34
|19
|14
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13-32
|19
|15
|Металіст 1925
|24
|4
|6
|14
|24-43
|18
|16
|Минай
|23
|2
|9
|12
|16-36
|15
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 8
- Олег Кожушко (Кривбас) – 8
- Віталій Буяльський (Динамо) – 7
- Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7
- Едуардо Герреро (Зоря) – 7
Розклад 25 туру чемпіонату України
- 20 квітня (субота), 15:30. Чорноморець – Кривбас
- 20 квітня (субота), 18:00. Ворскла – Колос
- 21 квітня (неділя), 13:00. Верес – Дніпро-1
- 21 квітня (неділя), 15:30. Олександрія – ЛНЗ
- 21 квітня (неділя), 18:00. Динамо – Полісся
- 22 квітня (понеділок), 13:00. Минай – Рух
- 22 квітня (понеділок), 15:30. Металіст 1925 – Оболонь
- 22 квітня (понеділок), 18:00. Шахтар – Зоря