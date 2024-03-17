Успіхи Шахтаря і Динамо, черговий провал Полісся: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 21 туру

Гранди українського футболу здобули по три очки, тоді як Полісся продовжує падіння. Внизу турнірної таблиці продовжується криза Металіста 1925, чим вдало скористався Верес.

В розіграші УПЛ сезону 2023-2024 підійшов до завершення 21 тур, після якого команди підуть на паузу через матчі збірних. Цей тур розтягнувся аж на шість днів задля більш раннього збору національної команди, пише 24 канал.

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Невелика кількість голів

У восьми матчах туру команди забили 15 голів, тобто в середньому 1,88 м'яча за матч. Показник досить низький, лише в одній зустрічі було більше двох м'ячів. З іншого боку, нульових нічиїх в турі не було. Всі результати матчдея наступні:

ЛНЗ – Дніпро-1 1:1

Динамо – Зоря 2:0

Шахтар – Минай 2:0

Олександрія – Ворскла 1:0

Металіст 1925 – Рух 1:4

Оболонь – Полісся 1:0

Кривбас – Колос 1:0

Чорноморець – Верес 0:1

Основні моменти 21 туру

Шахтар та Динамо не мали проблем зі своїми суперниками, тоді як Кривбас здобув непросту перемогу над Колосом. Команда Вернидуба вирвала три очки на п'ятій компенсованій хвилині завдяки голу Бізімани.

Продовжує сипатися Полісся, яке програло третій матч поспіль. Після звільнення Юрія Калитвинцева житомирці поступились в гостях Оболоні та відстали від єврокубкової зони на три очки.

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Там продовжує закріплюватися Рух, який тріумфував у третій грі поспіль. Львів'яни не мали проблем із Металістом 1925, який навпаки розчаровує у 2024 році. Підопічні Скрипника взяли всього один бал в останніх чотирьох матчах та вже опинились у зоні прямого вильоту.

Натомість у перехідні матчі піднявся Верес, який вперше виграв на виїзді цього сезону. Жертвою "червоно-чорних" став Чорноморець, який цього року ще не знав радощів перемоги.

Продовжує в ігровому плані радувати Олександрія. В останніх трьох матчах підопічні Ротаня набрали сім балів, а цього тижня мінімально здолали Ворсклу. "Аграрії" віддалились від небезпечної зони на відстань п'яти очок.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 19 13 4 2 39-17 43 2 Кривбас 21 13 4 4 38-22 43 3 Дніпро-1 21 11 6 4 29-19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41-21 38 5 Рух 21 9 9 3 32-21 36 6 Полісся 21 9 6 6 26-17 33 7 Ворскла 21 8 5 8 21-28 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20-23 25 9 Колос 20 5 9 6 15-15 24 10 Чорноморець 20 7 2 11 26-28 23 11 Олександрія 20 6 5 9 15-24 23 12 Зоря 18 4 7 7 18-21 19 13 Оболонь 20 4 6 10 12-25 18 14 Верес 20 3 7 10 18-31 16 15 Металіст 1925 21 4 4 13 21-39 16 16 Минай 19 1 7 11 9-29 10

Перелік всіх перенесених матчів з осінньої частини сезону:

Динамо – Верес (5 тур)

Зоря – Динамо (6 тур)

Зоря – Шахтар (10 тур)

Чорноморець – Шахтар (12 тур)

Олександрія – Оболонь (15 тур)

Колос – Зоря (15 тур)

Минай – Динамо (16 тур)

ЛНЗ – Минай (17 тур)

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 10 Олександр Філіппов (Дніпро-1) – 8 Віталій Буяльський (Динамо) – 7 Олег Кожушко (Кривбас) – 7 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 7 Ілля Квасниця (Рух) – 6 Дмитро Криськів (Шахтар) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6

Розклад 22 туру чемпіонату України