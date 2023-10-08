Кривбас перший, Полісся обійшло Шахтар: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 10 туру
Динамо загальмувало свій прорив у таблиці через поразку в Житомирі, що дозволило наздогнати себе Дніпру-1 Вашій увазі - найцікавіші моменти останнього туру чемпіонату України з футболу.
Дуже нерезультативний тур
У чемпіонаті України 2023-2024 завершився 10 тур. Вікенд вийшов неповним, адже зустріч між Шахтарем та Зорею перенесли через участь команд у єврокубках, пише 24 канал.
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У семи матчах туру було забито всього 9 голів. Це в середньому 1,28 м'ячі за гру, що є жахливим показником. При цьому більше половини з цих голів подарував матч у Житомирі. Результати туру виглядають так:
- Полісся – Динамо 3:2
- Дніпро-1 – Верес 2:0
- ЛНЗ – Олександрія 0:0
- Колос – Ворскла 0:0
- Оболонь – Металіст 1925 1:0
- Рух – Минай 0:0
- Кривбас – Чорноморець 1:0
Основні моменти 10 туру
Головна сенсація вікенду – друга поразка Динамо цього сезону. Команда Мірчі Луческу лідирувала у грі з Поліссям 2:1, але в більшості примудрилась пропустити двічі (2:3). Це дозволило житомирській команді на день очолити УПЛ.
Втім на паузу команда Калитвинцева піде другою. У неділю Кривбас зміг переграти Чорноморець завдяки пенальті, що дозволило обійти Полісся та Шахтар. Донеччани поки залишаються третіми.
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Третю перемогу поспіль здобув Дніпро-1 під керівництвом Юрія Максимова. Спортклуб обіграв вдома Верес завдяки м'ячу Філіппова та курйозному автоголу Вовченка.
Одразу три зустрічі завершились нульовою нічиєї. Особливо показовою є гра Колоса, який не зміг переграти Ворсклу та вже втретє поспіль розписує безгольову мирову.
А ось Оболонь таки змогла забити Металісту 1925 та здобути другу поспіль перемогу. Це дозволило команді Іващенка залишити зону перехідниї матчів.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Кривбас
|10
|6
|2
|2
|19-10
|20
|2
|Полісся
|10
|6
|1
|3
|15-8
|19
|3
|Шахтар
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|16
|5
|Чорноморець
|10
|5
|1
|5
|15-11
|16
|6
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|15
|7
|Дніпро-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|13
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|12
|10
|Оболонь
|10
|3
|3
|4
|6-10
|12
|11
|Металіст 1925
|9
|3
|2
|4
|6-7
|11
|12
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|9
|13
|Олександрія
|10
|2
|3
|5
|7-16
|9
|14
|Зоря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|16
|Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|4
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Найкращі бомбардири УПЛ:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 6
- Владислав Ванат (Динамо) – 4
- Юрій Климчук (Рух) – 4
- Максим Задерака (Кривбас) – 4
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4
Розклад 11 туру чемпіонату України
- 20 жовтня (п'ятниця), 17:00. Оболонь – Зоря
- 20 жовтня (п'ятниця), 19:00. Металіст 1925 – Кривбас
- 21 жовтня (субота), 15:00. Чорноморець – Минай
- 21 жовтня (субота), 17:00. Шахтар – ЛНЗ
- 21 жовтня (субота), 19:00. Олександрія – Колос
- 22 жовтня (неділя), 13:00. Верес – Рух
- 22 жовтня (неділя), 15:00. Ворскла – Полісся
- 22 жовтня (неділя), 17:00. Динамо – Дніпро-1