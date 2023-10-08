У суботу, 7 жовтня, Палестина почала обстріл Ізраїля з боку Сектора Гази. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльтянам тисячі ракет та проникли у кілька прикордонних міст.

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Через обстріли постраждали чимало ізраїльських військових та цивільних громадян. Знаменитості з усього світу висловили підтримку Ізраїлю у цій війні.

Серед них і футбольний клуб Олександрія, який на своїй сторінці в інстаграм зробив пост із прапорами України та Ізраїля з підписом "We stand with Israel". Втім це дуже не сподобалось ультрас клубу, які відреагували у себе в інстаграм-акаунті.

Той, хто дав команду на цю публікацію – цинічний під@$ас. Зараз, коли щодня ми оплакуємо загиблих побратимів, хтось в олександрійському "Будинку футболу" вирішив згадати про події у світі. А чому це раптом? Що ж сталося? Відповідаємо. Тема подій у Ізраїлі сьогодні хайпова. Це єдина причина, ще один приклад дурості. Тут хтось із керівників вирішив трошки хайпонути на трагедії і відвернути увагу від власних проблем. Нема інших тем для публікацій? Нема публікацій про трагедію в селищі Гроза нещодавно. На сайті жодної згадки про війну від 24 лютого. На сайті жодної згадки про війну від 2014 року. Схоже, що комусь стало нудно. Можемо знайти завдання прямо зараз, якщо фокус не зосереджений на обороні власної країни. Цими діями керівництво знову ганьбить себе. Боротьба з окупантами тут має бути на першому місці, потім все інше,

– йдеться у заяві фанатів.

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Зазначимо, що через атаки ХАМАС постраждали більше двох тисяч цивільних, понад 600 людей загинули. В Ізраїлі вперше за 50 років оголосили стан війни.

Нагадаємо, що цього сезону Олександрія стартувала з двох перемог в УПЛ, але після цього не може виграти вже вісім ігор поспіль. Після десяти турів команда Руслана Ротаня опинилась на 13 місці, у зоні перехідних матчів.