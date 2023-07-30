Олександрія – Кривбас 1:0

Гол: Шулянський, 4.

В чемпіонаті України з футболу підійшов до завершення перший тур сезону 2023-2024, пише 24 канал. Вийшов він обрізаним, адже матч Ворскла – Дніпро-1 перенесли через обох команд участь у єврокубках.

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В останньому матчі вікенду зустрічались команди, які минулого сезону провалили завдання виходу в Лігу конференцій – Олександрія приймала Кривбас.

Команда Руслана Ротаня серйозно змінилась влітку, відпустивши половину команди. У свою чергу криворіжці втратили свого лідера Капіча, але на заміну придбали кількох легіонерів.

Шанси команд у звітній зустрічі виглядали рівними, але Кривбас сам створив собі проблеми у першому таймі. Вже на 4 хвилині Бескоровайний на рівному місці подарував м'яч Шулянському біля власного карного майданчика.

Артем вибіг сам-на-сам та пробив повз Кліщука. А ближче до перерви здали нерви у Владислава Семотюка. Суддя вирішив не фіксувати фол Бабогло на гравцеві Кривбаса у своєму майданчику.

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Семотюк вирішив одразу жорстко відібрати м'яч і полетів прямою ногою ззаду в суперника. Це призвело до вилучення Владислава. До того ж, цей епізод сильно завів Юрія Вернидуба, який почав словесну перепалку із Русланом Ротанем.

Після перерви Кривбас захопив ігрову ініціативу, але Олександрія змогла відбитися і здобула мінімальну перемогу на старті. У наступному турі криворіжці гратимуть із Зорею, тоді як на "аграріїв" чекає матч із Металістом 1925.