Александрия – Кривбасс 1:0

Гол: Шулянский, 4

В чемпионате Украины по футболу подошел к завершению первый тур сезона 2023-2024, пишет 24 канал. Вышел он обрезанным, ведь матч Ворскла – Днепр-1 перенесли из-за обеих команд участие в еврокубках.

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В последнем матче уик-энда встречались команды, которые в прошлом сезоне провалили задачу выхода в Лигу конференций – Александрия принимала Кривбасс.

Команда Руслана Ротаня серьезно сменилась летом, отпустив половину команды. В свою очередь, криворожцы потеряли своего лидера Капича, но на замену приобрели нескольких легионеров.

Шансы команд в отчетной встрече выглядели равными, но Кривбасс сам создал проблемы в первом тайме. Уже на 4-й минуте Бескоровайный на ровном месте подарил мяч Шулянскому у собственной штрафной.

Артем выбежал один на один и пробил мимо Клищука. А ближе к перерыву сдали нервы у Владислава Семотюка. Судья решил не фиксировать фол Бабогло на игроке Кривбасса в своей площадке.

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Семотюк решил сразу жестко отобрать мяч и полетел прямой ногой сзади у соперника. Это привело к изъятию Владислава. К тому же этот эпизод сильно завел Юрия Вернидуба, который начал словесную перепалку с Русланом Ротанем.

После перерыва Кривбасс захватил игровую инициативу, но Александрия смогла отразиться и одержала минимальную победу на старте. В следующем туре криворожцы будут играть с Зарей, тогда как "аграриев" ждет матч с Металлистом 1925 года.