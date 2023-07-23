Шахтар вищий за всіх на голову: рейтинг найдорожчих клубів та гравців УПЛ

Напередодні нового сезону чемпіонату України популярний ресурс оновив ціни на наші команди. Загальна вартість всіх клубів УПЛ становить 361,8 мільйона євро, що дорівнює вартості однієї Бенфіки чи Евертона.

Вже менш ніж за тиждень стартує новий сезон в УПЛ. Турнір продовжиться з 28 липня цього року по 25 травня 2024-го.

До теми Шанси Шахтаря та Динамо на чемпіонство: хто виграє УПЛ, а хто вилетить у Першу лігу

Чинним чемпіоном є донецький Шахтар, який вже 14-ий раз став найкращою командою УПЛ. Команда Ігора Йовічевіча на п'ять балів випередила Дніпро-1.

Цього сезон донеччани також є головними фаворитами чемпіонату України. Це не дивно, адже "гірники" є найдорожчою командою УПЛ за версією Transfermarkt.

Найдорожчі клуби України

Гравці Шахтаря оцінюються в 144,45 мільйона євро. Серед усіх клубів світу донеччани є аж 72-ими. При цьому "гірники" вдвічі випереджають свого конкурента по УПЛ Динамо.

Шахтар – 144,45 мільйона євро Динамо – 71,65 мільйона євро Дніпро-1 – 41,88 мільйона євро Зоря – 16,90 мільйона євро Ворскла – 9,10 мільйона євро Полісся – 9,03 мільйона євро Олександрія – 8,65 мільйона євро Рух – 8,60 мільйона євро Колос – 8,20 мільйона євро Металіст 1925 – 7,43 мільйона євро Кривбас – 7,05 мільйона євро Верес – 6,23 мільйона євро Минай – 6,15 мільйона євро ЛНЗ – 6,00 мільйона євро Чорноморець – 5,65 мільйона євро Оболонь – 4,80 мільйона євро

Загалом лише чотири українські команди оцінюються у більше ніж 10 мільйонів євро. Інші команди виглядають приблизно однакового рівня.

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Варто відзначити Полісся, яке цього сезону дебютує на рівні УПЛ. Команда з Житомира має шостий за вартістю склад в Україні. А ось інший новачок елітного дивізіону Оболонь є найдешевшим клубом турніру.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ

Що ж стосується гравців, то найдорожчим в УПЛ ресурс визначає Тете (25 мільйонів євро). Проте бразилець минулого сезону втік від війни за допомогою правила ФІФА і поки не заявляв про готовність повернутись у Шахтар.

Втім серед інших топ-гравців чемпіонату є домінація донецького клубу. З представників інших команд у топ-п'ятірці опинився лише форвард Дніпра-1 Артем Довбик.