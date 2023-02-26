Вже у понеділок, 27 лютого, відновлюється сезон в чемпіонаті України, пише 24 канал. У передостанній день зими відбудеться перенесена гра 6 туру УПЛ, у якій зійдуться Олександрія та Металіст 1925.
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Ще одна відкладена гра пройде у вівторок (Шахтар проти Миная), а з п'ятниці вже розпочнеться друге коло сезону. На даний момент лідером турнірної таблиці є Дніпро-1, але Шахтар відстає на п'ять балів при одній грі в запасі.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|2
|Шахтар
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|4
|Зоря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|5
|Олександрія
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|7
|Металіст 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|8
|Кривбас
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|11
|Металіст
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|13
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|14
|Інгулець
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|15
|Чорноморець
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|16
|Львів
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
Прогноз Favbet
Тим часом букмекери оновили котирування на переможця УПЛ в сезоні 2022-2023. Попри поточне друге місце фаворитом є донецький Шахтар. Коефіцієнт на тріумф донеччан становить 1,90.
Що ж стосується чинного лідера таблиці, то на Дніпро-1 можна поставити за 2,30. Трохи менше шансів дають Динамо – 3,00. Команда Мірчі Луческу відстає від дніпрян на п'ять балів, при цьому зігравши на матч більше. Котирування на чемпіонство наступні:
- Шахтар – 1,90
- Дніпро-1 – 2,30
- Динамо – 3,00
- Зоря – 20,00
- Олександрія – 50,00
- Металіст 1925 – 300,00
- Ворскла – 300,00
- Кривбас – 500,00
- Рух – 500,00
- Колос – 500,00
- Металіст – 500,00
- Інгулець – 500,00
- Минай – 500,00
- Чорноморець – 500,00
- Львів – 500,00
- Верес – 500,00
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Хто стане найкращим бомбардиром
Крім того, експерти назвали головних претендентів на звання найкращого бомбардира УПЛ 2022-2023. На їх думку, явним фаворитом є нападник Дніпра-1 Артем Довбик.
Коефіцієнт на його успіх становить 1,45. Головними конкурентами форварда збірної України є Віталій Буяльський та Данило Сікан. На даний момент Довбик забив 11 голів, тоді як Буяльський – 10. У інших футболістів менше семи.
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 1,45
- Віталій Буяльський (Динамо) – 2,65
- Данило Сікан (Шахтар) – 15,00
- Владислав Ванат (Динамо) – 20,00
- Лассіна Траоре (Шахтар) – 25,00
- Таллес (Рух) – 25,00
- Максим Прядун (Металіст) – 25,00
- Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 50,00
- Роман Дебелко (Кривбас) – 50,00
- Денис Безбородько (Колос) – 200,00
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 11
- Віталій Буяльський (Динамо) – 10
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 7
- Віктор Циганков (Динамо) – 6
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металіст) – 6
- Данило Сікан (Шахтар) – 6
- Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5
- Ігор Кірюханцев (Зоря) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Андрій Цуріков (Олександрія) – 5