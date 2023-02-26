Вже у понеділок, 27 лютого, відновлюється сезон в чемпіонаті України, пише 24 канал. У передостанній день зими відбудеться перенесена гра 6 туру УПЛ, у якій зійдуться Олександрія та Металіст 1925.

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Ще одна відкладена гра пройде у вівторок (Шахтар проти Миная), а з п'ятниці вже розпочнеться друге коло сезону. На даний момент лідером турнірної таблиці є Дніпро-1, але Шахтар відстає на п'ять балів при одній грі в запасі.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Дніпро-1 14 11 2 1 31-10 35
2 Шахтар 13 9 3 1 29-11 30
3 Динамо 15 9 3 3 24-13 30
4 Зоря 15 8 4 3 32-22 28
5 Олександрія 13 7 3 3 23-19 24
6 Колос 15 5 5 5 14-18 20
7 Металіст 1925 14 4 6 4 13-17 18
8 Кривбас 15 5 3 7 11-16 18
9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 18
10 Верес 15 5 2 8 17-20 17
11 Металіст 15 4 4 7 15-23 16
12 Рух 14 3 5 6 17-22 14
13 Минай 14 3 5 6 10-15 14
14 Інгулець 14 3 4 7 12-18 13
15 Чорноморець 15 2 5 8 10-20 11
16 Львів 14 2 3 9 9-21 9

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Тим часом букмекери оновили котирування на переможця УПЛ в сезоні 2022-2023. Попри поточне друге місце фаворитом є донецький Шахтар. Коефіцієнт на тріумф донеччан становить 1,90.

Що ж стосується чинного лідера таблиці, то на Дніпро-1 можна поставити за 2,30. Трохи менше шансів дають Динамо – 3,00. Команда Мірчі Луческу відстає від дніпрян на п'ять балів, при цьому зігравши на матч більше. Котирування на чемпіонство наступні:

  • Шахтар – 1,90
  • Дніпро-1 – 2,30
  • Динамо – 3,00
  • Зоря – 20,00
  • Олександрія – 50,00
  • Металіст 1925 – 300,00
  • Ворскла – 300,00
  • Кривбас – 500,00
  • Рух – 500,00
  • Колос – 500,00
  • Металіст – 500,00
  • Інгулець – 500,00
  • Минай – 500,00
  • Чорноморець – 500,00
  • Львів – 500,00
  • Верес – 500,00

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Хто стане найкращим бомбардиром

Крім того, експерти назвали головних претендентів на звання найкращого бомбардира УПЛ 2022-2023. На їх думку, явним фаворитом є нападник Дніпра-1 Артем Довбик.

Коефіцієнт на його успіх становить 1,45. Головними конкурентами форварда збірної України є Віталій Буяльський та Данило Сікан. На даний момент Довбик забив 11 голів, тоді як Буяльський – 10. У інших футболістів менше семи.

  • Артем Довбик (Дніпро-1) – 1,45
  • Віталій Буяльський (Динамо) – 2,65
  • Данило Сікан (Шахтар) – 15,00
  • Владислав Ванат (Динамо) – 20,00
  • Лассіна Траоре (Шахтар) – 25,00
  • Таллес (Рух) – 25,00
  • Максим Прядун (Металіст) – 25,00
  • Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 50,00
  • Роман Дебелко (Кривбас) – 50,00
  • Денис Безбородько (Колос) – 200,00

Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 11
  2. Віталій Буяльський (Динамо) – 10
  3. Михайло Мудрик (Шахтар) – 7
  4. Віктор Циганков (Динамо) – 6
  5. Таллес (Рух) – 6
  6. Максим Прядун (Металіст) – 6
  7. Данило Сікан (Шахтар) – 6
  8. Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5
  9. Ігор Кірюханцев (Зоря) – 5
  10. Владислав Ванат (Динамо) – 5
  11. Андрій Цуріков (Олександрія) – 5