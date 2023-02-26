Уже в понедельник, 27 февраля, возобновляется сезон в чемпионате Украины, пишет 24 канал. В предпоследний день зимы состоится перенесенная игра 6 тура УПЛ, в которой сойдутся Александрия и Металлист 1925 года.
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Еще одна отложенная игра пройдет во вторник (Шахтер против Миная), а с пятницы уже начнется второй круг сезона. В настоящее время лидером турнирной таблицы является Днепр-1, но Шахтер отстает на пять баллов при одной игре в запасе.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|5
|Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|13
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|16
|Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
Прогноз Favbet
Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя УПЛ в сезоне 2022-2023. Несмотря на текущее второе место фаворитом является донецкий Шахтер. Коэффициент на триумф дончан составляет 1,90.
Что касается действующего лидера таблицы, то на Днепр-1 можно поставить за 2,30. Чуть меньше шансов дают Динамо – 3,00. Команда Мирчи Луческу отстает от днепрян на пять баллов, при этом сыграв на матч больше. Котировки на чемпионство:
- Шахтер – 1,90
- Днепр-1 – 2,30
- Динамо – 3,00
- Заря – 20,00
- Александрия – 50,00
- Металлист 1925 – 300,00
- Ворскла – 300,00
- Кривбасс – 500,00
- Рух – 500,00
- Колос – 500,00
- Металлист – 500,00
- Ингулец – 500,00
- Минай – 500,00
- Черноморец – 500,00
- Львов – 500,00
- Верес – 500,00
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Кто станет лучшим бомбардиром
Кроме того, эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего бомбардира УПЛ 2022-2023. По их мнению, явным фаворитом является нападающий Днепра-1 Артем Довбик.
Коэффициент его успеха составляет 1,45. Главными конкурентами форварда сборной Украины Виталий Буяльский и Даниил Сикан. На данный момент Довбик забил 11 голов, в то время как Буяльский – 10. У других футболистов меньше семи.
- Артем Довбык (Днепр-1) 1,45
- Виталий Буяльский (Динамо) – 2,65
- Даниил Сикан (Шахтер) – 15,00
- Владислав Ванат (Динамо) 20,00
- Лассина Траоре (Шахтер) – 25,00
- Таллес (Рух) 25,00
- Максим Прядун (Металлист) – 25,00
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 50,00
- Роман Дебелко (Кривбасс) – 50,00
- Денис Безбородько (Колос) – 200,00
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбык (Днепр-1) 11
- Виталий Буяльский (Динамо) – 10
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 7
- Виктор Цыганков (Динамо) – 6
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металлист) – 6
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6
- Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5
- Игорь Кирюханцев (Заря) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Андрей Цуриков (Александрия) – 5