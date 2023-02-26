Уже в понедельник, 27 февраля, возобновляется сезон в чемпионате Украины, пишет 24 канал. В предпоследний день зимы состоится перенесенная игра 6 тура УПЛ, в которой сойдутся Александрия и Металлист 1925 года.

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Еще одна отложенная игра пройдет во вторник (Шахтер против Миная), а с пятницы уже начнется второй круг сезона. В настоящее время лидером турнирной таблицы является Днепр-1, но Шахтер отстает на пять баллов при одной игре в запасе.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 14 11 2 1 31-10 35 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 30 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 30 4 Заря 15 8 4 3 32-22 28 5 Александрия 13 7 3 3 23-19 24 6 Колос 15 5 5 5 14-18 20 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 18 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 18 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 18 10 Верес 15 5 2 8 17-20 17 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 16 12 Рух 14 3 5 6 17-22 14 13 Минай 14 3 5 6 10-15 14 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 13 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 11 16 Львов 14 2 3 9 9-21 9

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Тем временем букмекеры обновили котировки на победителя УПЛ в сезоне 2022-2023. Несмотря на текущее второе место фаворитом является донецкий Шахтер. Коэффициент на триумф дончан составляет 1,90.

Что касается действующего лидера таблицы, то на Днепр-1 можно поставить за 2,30. Чуть меньше шансов дают Динамо – 3,00. Команда Мирчи Луческу отстает от днепрян на пять баллов, при этом сыграв на матч больше. Котировки на чемпионство:

Шахтер – 1,90

Днепр-1 – 2,30

Динамо – 3,00

Заря – 20,00

Александрия – 50,00

Металлист 1925 – 300,00

Ворскла – 300,00

Кривбасс – 500,00

Рух – 500,00

Колос – 500,00

Металлист – 500,00

Ингулец – 500,00

Минай – 500,00

Черноморец – 500,00

Львов – 500,00

Верес – 500,00

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Кто станет лучшим бомбардиром

Кроме того, эксперты назвали главных претендентов на звание лучшего бомбардира УПЛ 2022-2023. По их мнению, явным фаворитом является нападающий Днепра-1 Артем Довбик.

Коэффициент его успеха составляет 1,45. Главными конкурентами форварда сборной Украины Виталий Буяльский и Даниил Сикан. На данный момент Довбик забил 11 голов, в то время как Буяльский – 10. У других футболистов меньше семи.

Артем Довбык (Днепр-1) 1,45

Виталий Буяльский (Динамо) – 2,65

Даниил Сикан (Шахтер) – 15,00

Владислав Ванат (Динамо) 20,00

Лассина Траоре (Шахтер) – 25,00

Таллес (Рух) 25,00

Максим Прядун (Металлист) – 25,00

Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 50,00

Роман Дебелко (Кривбасс) – 50,00

Денис Безбородько (Колос) – 200,00

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбык (Днепр-1) 11 Виталий Буяльский (Динамо) – 10 Михаил Мудрик (Шахтер) – 7 Виктор Цыганков (Динамо) – 6 Таллес (Рух) – 6 Максим Прядун (Металлист) – 6 Даниил Сикан (Шахтер) – 6 Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 Игорь Кирюханцев (Заря) – 5 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Андрей Цуриков (Александрия) – 5

Интересная статистика В первом круге чемпионата Украины было сыграно 115 матчей, в которых было забито 285 голов. В среднем – 2,74 мяча за поединок.