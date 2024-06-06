"Потрібно викинути Баха": росіяни знову погрожують очільнику МОК гучними заявами
Глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов виступив проти Томаса Баха. Він також назвав російських спортсменів зрадниками своєї країни.
МОК допустив російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у "нейтральному" статусі за умови, що вони не підтримують війну проти України та не мають зв'язку з силовими структурами. Російські спортивні функціонери обурюються таким рішенням, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Росіяни знову погрожують Баху
Умар Кремльов заявив, що Томаса Баха потрібно викинути з МОК силою.
Його викинуть незабаром. Ті самі люди, які його й обирали. Главу МОК мають обирати країни – тоді це буде чесно і демократично. Сьогодні це гурт, який захопив олімпійську родину. Ізгої суспільства. Нам треба поставити крапку у цьому питанні та силою викинути його,
– сказав глава Міжнародної асоціації боксу.
Кремльов вважає російських спортсменів зрадниками
Також він зазначив, що усі 49 осіб, які отримали ліцензії, мають взяти та спалити ці ліцензії, щоб не принижуватись, а тих, хто поїде на турнір назвав зрадниками.
"Треба їм відправити і відмовитися від участі. Але якщо хтось поїде, то для мене це особисто зрадники. Вони зраджують не лише свою країну, а й свої цінності: заради чого вони йдуть туди. Вони повинні йти заради того, щоб уявити свій народ. За них вболівають! А коли прапора та гімну немає, то кого ти представляєш? Сам себе? Тоді сам себе забезпечуй та обери іншу країну", – заявив поплічник Владіміра Путіна.
Нагадаємо, що росіян допустили до участі в Олімпійських іграх-2024 лише в індивідуальних змаганнях. Сам турнір відбуватиметься з 26 липня до 9 серпня.