Президент UFC Дана Вайт видав скандальну заяву про президента Росії Владіміра Путіна. Відповідний коментар він дав на пресконференції після шоу UFC 302, яка відбулась 2 травня.
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Зашквар від президента UFC
Дана Вайт заявив, що був би радий бачити Владіміра Путіна на одному зі своїх шоу в Росії.
Хотів би я, щоб Путін відвідав можливий турнір у Росії? Присутність президентів на наших заходах – це завжди велика честь. Звичайно, якщо ми приїдемо до Росії, то будемо раді бачити президента,
– розповів президент UFC.
Що таке UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат)Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.
Варто зазначити, що UFC ніяк не відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема вони не створювали ніяких обмежень для російських спортсменів.
Також один з бійців чемпіонату Хамзат Чимаєв раніше назвав Рамзана Кадирова "королем".