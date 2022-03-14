Ультрас Верони закликали росіян бомбити Неаполь: футбольний матч вийшов за межі людяності

Радикальні фани Верони організували м’яко кажучи недоречну акцію перед матчем проти Наполі в італійській Серії А. Ультрас Верони вказали координати стадіону Наполі для наступного бомбардування від Росії.

Вболівальники вивісили банер із географічними координатами арени неаполітанців, пропонуючи російським військовим, які зараз бомбардують мирні українські міста, вдарити ще й по стадіону "Дієго Армандо Марадона", повідомляє 24 канал.

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На футбольному полі сильнішим все ж виявився південь – Наполі здобув перемогу 2:1 на стадіоні Верони.

Давнє протистояння ультрасів

Протистояння цих клубів давно вийшло на культурний і політичний рівень. Верона представляє заможну і прогресивну північ, а Неаполь – брудний і злочинний південь.

Це вже не перше "привітання" на адресу Наполі. Декілька років тому радикальні фани Верони закликали вулкан Везувій "відмити неаполітанців за допомогою вогняної лави".