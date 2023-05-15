Закидавши поле піротехнікою: у Нідерландах ультрас зірвали матч, влаштувавши протест – відео

Матчу між Аяксом та Гронінгеном не судилось пройти у спокійній атмосфері. Зустріч була зірвана витівками ультрас.

Найвідчайдушніші фанати Гронінгена вирішили влаштувати протест під час матчу. Вболівальники клуба закидали газон піротехнікою.

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Використовують усі можливі методи

Поєдинок між Гронінгеном та Аяксом звичайні фанати змогли подивитися всього 9 хвилин. Оскільки починаючи з тієї митті ультрас домашньої команди вирішили ефектно "вийти на сцену". Вболівальники початку фанати закидали поле різними предметами, а потім у хід пішли димові шашки чорного кольору. Також відчайдушні фани прорвалися на поле. Один з низ показово демонстрував плакат, текст якого був спрямований проти керівництва його клубу.

Арбітр завів команди в роздягальні. Після цього було ухвалено рішення скасувати зустріч. Таким чином ультрас Гронінгена вирішили висловити своє невдоволення тим, що їхній улюблений колектив покинув елітний дивізіон Нідерландів – Гронінген вилетів з Ередивізі.

Відео протесту ультрас:

Ультрас господарів поля висловлювали своє незадоволення через те, що Гронінген вилетів з Ередивізі

Протест фаната Гронінгена / Pulse Sports Uganda