"Рішення підтримує більшість": легенда біатлону видав абсурдну заяву про повернення росіян

Міжнародний біатлонний союз (IBU) продовжує ізолювати російських та білоруських спортсменів від змагань. Це одна з небагатьох асоціацій, яка має свою думку та не прогнулась під поради МОК.

Однак багато іноземних представників цього виду спорту стають на бік російських та білоруських біатлоністів, які досі не можуть виступати на Кубку світу та інших змаганнях. Серед таких правозахисників спортсменів із країн-агресорів є легендарний у минулому норвезький біатлоніст Уле-Ейнар Бйорндален.

Цікаво "Досить небезпечно": Підручний пояснив, чому спортсменів з РФ не слід повертати до змагань

Хоча б назвав війну війною, а не так званим "СВО"

Восьмиразовий олімпійський чемпіон заговорив про повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Бйорндален запевнив, що поки не закінчить війна, про виступи біатлоністів із Росії та Білорусі на євроарені не буде йти й мова.

Їхнє повернення на міжнародну арену Уле-Ейнар пророкує після закінчення бойових дій. Норвежець запевнив, що більшість у світі біатлону чекає моменту повернення російських та білоруських біатлоністів до змагань.

Сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше, все повернеться в норму і вони знову зможуть змагатися. Нам доведеться розбиратися з рішенням IBU про заборону на участь. Це рішення підтримує більшість. Я вважаю, що нічого не відбудеться, поки не закінчиться війна. IBU був дуже чітким із самого початку. Це торкається нас,

– заявив Бйорндален.

Нагадаємо, що у липні 2016-го року норвезький біатлоніст одружився із білоруською зіркою біатлону Дар'єю Домрачєвою. Адже у 2012-му він розлучився, після чого було багато чуток про роман із Домрачєвою, який у підсумку закінчився весіллям.

А вже 1 жовтня того ж року у них народилась донька Ксенія. Зіркова пара проживає у території Білорусі, тому цілком розуміло, чому Уле-Ейнар так тепло відгукується про Росію та країну, де він проживає.