Вже зовсім скоро розпочнеться новий біатлонний сезон. Сайт 24 Каналу оперативно висвітлюватиме всі гонки та ключові події.
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У межах сезону-2023/24 відбудеться дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який пройде в лютому у чеському Нове-Мєсто.
Стартує сезон Кубка світу етапом у шведському Естерсунді, який розпочнеться 25 листопада 2023 року. Остання гонка сезону відбудеться 17 березня 2024 року в канадському Кенморі.
1-й етап (25 листопада - 3 грудня) Естерсунд, Швеція
- 25.11 (13:30) | Сингл-мікст
- 25.11 (15:50) | Змішана естафета
- 26.11 (12:20) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
- 26.11 (15:30) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
- 29.11 (16:20) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
- 30.11 (16:20) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
- 01.12 (15:45) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 02.12 (15:45) | Чоловічий спринт (10 км)
- 03.12 (15:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 03.12 (17:00) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
2-й етап (8-10 грудня) Гохфільцен, Австрія
- 08.12 (12:30) | Чоловічий спринт (10 км)
- 08.12 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 09.12 (13:15) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 09.12 (15:45) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 10.12 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
- 10.12 (15:15) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
3-й етап (14-17 грудня) Ленцергайде, Швейцарія
- 14.12 (15:15) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 15.12 (15:15) | Чоловічий спринт (10 км)
- 16.12 (13:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 16.12 (15:30) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 17.12 (13:30) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
- 17.12 (15:45) | Чоловічий мас-старт (15 км)
4-й етап (4-7 січня) Обергоф, Німеччина
- 04.01 (13:30) | Чоловічий спринт (10 км)
- 05.01 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 06.01 (13:25) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 06.01 (15:40) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 07.01 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7.5 км)
- 07.01 (15:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
5-й етап (10-14 січня) Рупольдінг, Німеччина
- 10.01 (15:30) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
- 11.01 (15:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
- 12.01 (15:30) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 13.01 (15:30) | Чоловічий спринт (10 км)
- 14.01 (13:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 14.01 (15:45) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
6-й етап (18-21 січня) Антхольц-Антерсельва, Італія
- 18.01 (15:20) | Чоловіча коротка індивідуальна гонка (15 км)
- 19.01 (15:20) | Жіноча коротка індивідуальна гонка (12,5 км)
- 20.01 (13:55) | Одиночна змішана естафета
- 20.01 (15:45) | Змішана естафета
- 21.01 (13:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)
- 21.01 (15:45) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
Чемпіонат світу (7-18 лютого) Нове-Мєсто-на-Мораве, Чехія
- 07.02 (18:20) | Змішана естафета
- 09.02 (18:20) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 10.02 (18:05) | Чоловічий спринт (10 км)
- 11.02 (15:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 11.02 (18:05) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 13.02 (18:10) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
- 14.02 (18:20) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
- 15.02 (19:00) | Одиночна змішана естафета
- 17.02 (14:45) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
- 17.02 (17:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
- 18.02 (15:15) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
- 18.02 (17:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)
7-й етап (29 лютого - 3 березня) Голменколлен, Норвегія
- 29.02 (15:15) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
- 01.03 (15:15) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
- 02.03 (14:20) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
- 02.03 (16:20) | Чоловічий мас-старт (15 км)
- 03.03 (13:45) | Одиночна змішана естафета
- 03.03 (15:45) | Змішана естафета
8-й етап (8-10 березня) Солт-Лейк-Сіті, США
- 08.03 (21:25) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)
- 09.03 (00:00) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 09.03 (21:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)
- 10.03 (00:00) | Чоловічий спринт (10 км)
- 10.03 (18:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 10.03 (19:50) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
9-й етап (14-17 березня) Кенмор, Канада
- 14.03 (18:40) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 15.03 (18:40) | Чоловічий спринт (10 км)
- 16.03 (19:10) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 16.03 (23:10) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 17.03 (19:10) | Жіночий мас-старт (12,5 км)
- 17.03 (23:20) | Чоловічий мас-старт (15 км).