Укрзалізниця стурбована поведінкою Усика на колії: фото

Український боксер Олександр Усик перебуває в очікуванні оголошення поєдинку з Ентоні Джошуа. Боксер коротає час не тільки за тренуваннями, але й "небезпечними" прогулянками.
Усик забув правила поведінки на залізниці
Непереможний Олександр Усик зробив декілька світлин на колії та опублікував фотографії у своєму інстаграмі. Без уваги позування Усика не залишила Укрзалізниця.
Варте уваги Бій з Усиком може стати банановою шкіркою для Джошуа, – ексчемпіон світу
Залізничники стурбовані, що Усик знехтував правилами поведінки на залізниці.
А-а-а…. Ніколи такого не було — і знову сталося... Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж,
– написали в Укрзалізниці.
Перевізник заявив, що має у своїх лавах чимало фанів Усика, однак наголосив, що правила важливо дотримуватися.
"Бережіть себе і нерви машиністів! Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.
- 34-річний Усик свій наступний бій, швидше за все, проведе проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF британця Ентоні Джошуа. Останній у 2017 році переміг Володимира Кличка.
- Усика та Джошуа об'єднує те, що вони олімпійські чемпіони-2012.
- Нещодавно WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Усиком та Джошуа. Поєдинок українця з британцем може відбутися у вересні на стадіоні лондонського Тоттенхема.
- Команди боксерів обіцяють анонсувати поєдинок найближчими днями.