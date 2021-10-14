Україну зобов'язали допустити росіян на чемпіонат Європи з ММА в Києві
Джерело:GAMMA
Президент GAMMA Алекс Енгельхардт заявив, що всі раніше заявлені учасники виступлять на чемпіонаті Європи зі змішаних бойових мистецтв, який пройде в Україні.
Пресслужба Глобальної асоціації змішаних бойових єдиноборств (GAMMA) повідомила, що Україну можуть позбавити чемпіонату Європи в разі недопуску російських спортсменів до змагань.
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"GAMMA офіційно заявляє, що ніколи не дозволить жодній національної федерації перешкоджати участі інших атлетів в турнірах GAMMA з політичних, ідеологічних чи будь-яким іншим міркувань.
GAMMA і місцеві організатори продовжують наполегливо працювати для того, щоб провести чемпіонат Європи на рівні, гідному атлетів , які приїдуть з усього континенту. Чемпіонат Європи 2021 року на Україні буде відкрито для всіх європейських країн – членів GAMMA", – йдеться у заяві.
Що відомо про заборону Росії змагатися в Україні
- Спочатку турнір збиралися провести в Греції, потім в Грузії, але обидві країни вимушено відмовилися від проведення через пандемію коронавірусу.
- Тоді своє бажання висловила Україна, але з умовою, що в ЧЄ не братимуть участь бійці з Росії. GAMMA з розумінням поставилася до цієї вимоги і погодилася. За словами Теслі, на даний момент GAMMA визнана в 41 країні, ще в деяких вона проходить процес реєстрації.
- Чемпіонату Європи зі змішаних бойових мистецтв має відбутися у київському "Палаці Спорту" з 5-го по 9 листопада цього року.