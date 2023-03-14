ФІФА готова внести революційні зміни у форматі чемпіонатів світу, які наберуть чинності уже на наступному Мунідалі – у 2026-му році. Зросла кількість груп та плей-офф раундів.
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Свято футболу триватиме довше
Проект затвердять на засіданні Ради ФІФА у столиці Руанди Кіґалі, яке стартує вже сьогодні, 14 березня. На наступному ЧС, який приймуть США, Канада і Мексика, 48 команд будуть розбиті на 12 груп по 4 збірні в кожній. Перші два місця, а також 8 найкращих збірних, які посядуть треті сходинки, будуть кваліфіковані до 1/16 фіналу турніру. Протягом 39 днів відбудеться 104 матчі замість нинішніх 64.
Також ФІФА планує скоротити час на підготовку збірних перед головним турніром планети з 23-ьох днів до 16-и, що трохи менше, ніж у попередніх літніх турнірах. Проте це вдвічі більше, ніж гравцям було надано перед чемпіонатом світу в Катарі, на що футболісти скаржились.
Не реалізований задум
- Раніше ФІФА розглядала варіант, аби створити 16 груп, в яких буде по три команди. Світова органцізація пояснювала таку ініціативу тим, що такі групи будуть більш конкурентноздатні.
- Також ФІФА вважала, що такий спосіб проведення ЧС зменшить кількість договірних матчів на турнірі.