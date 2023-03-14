ФІФА готова внести революційні зміни у форматі чемпіонатів світу, які наберуть чинності уже на наступному Мунідалі – у 2026-му році. Зросла кількість груп та плей-офф раундів.

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Проект затвердять на засіданні Ради ФІФА у столиці Руанди Кіґалі, яке стартує вже сьогодні, 14 березня. На наступному ЧС, який приймуть США, Канада і Мексика, 48 команд будуть розбиті на 12 груп по 4 збірні в кожній. Перші два місця, а також 8 найкращих збірних, які посядуть треті сходинки, будуть кваліфіковані до 1/16 фіналу турніру. Протягом 39 днів відбудеться 104 матчі замість нинішніх 64.

Також ФІФА планує скоротити час на підготовку збірних перед головним турніром планети з 23-ьох днів до 16-и, що трохи менше, ніж у попередніх літніх турнірах. Проте це вдвічі більше, ніж гравцям було надано перед чемпіонатом світу в Катарі, на що футболісти скаржились.

До речі, тепер від Європи на Муніадль зможе поїхати 16 збірних, замість 13, які брали участь на останньому ЧС. Це дарує зібрній України більше шансів потрапиити на чемпіонат світу, проте систему відбору на турнір поки що невідома.

Не реалізований задум