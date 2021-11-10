Україну не встигнуть усунути від Олімпійських ігор-2022, – колишній міністр спорту
Джерело:Главком
Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації. Це означає, що вже за кілька тижнів, а саме – 24 листопада на засіданні Ради засновників ВАДА в Парижі постане питання про визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу.
Колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов розповів про допінговий скандал в Україні.
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– Звідки взагалі ростуть ноги цього скандалу і чому саме Україна потрапила під розслідування ВАДА?
– Я б не казав про якесь упередження. Подібні розслідування ведуться в кількох країнах. Таким чином ВАДА через свої канали контролює виконання антидопінгового законодавства.
– Наскільки серйозні викриті порушення і чим це загрожує?
– Повідомлення спортсменів про взяття проб – це дуже грубе порушення. Воно матиме серйозні наслідки для України. Якщо розпочнеться процес визнання України відповідності статусу антидопінгового законодавства, тоді можливе відсторонення наших спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.
– На носі зимова Олімпіада в Пекіні. Від неї нас також можуть відсторонити?
– Думаю, не встигнуть. Це дуже складний процес. Найближче засідання Ради засновників ВАДА, де може бути прийняте рішення, відбудеться 24 листопада в Парижі. Порядок денний ще не затверджений, але гадаю, там буде надана інформація про це розслідування. І якесь рішення напевно приймуть. Спочатку будуть вирішувати, чи розпочинати сам процес визнання статусу відповідності України антидопінговому Кодексу. А відсторонення від змагань – це мінімум пів року, може, більше.
Україна потрапила у допінг-скандал: що відомо
- У розслідуванні WADA "Геркулес" йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб. Це порушення міжнародних стандартів.
- НАДЦУ підозрюють у тому, що у 2021 році центр подав неправдиву інформацію про щонайменше шість допінг-проб.
- Одним з порушень стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період. Такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин.