Україну не встигнуть усунути від Олімпійських ігор-2022, – колишній міністр спорту

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації. Це означає, що вже за кілька тижнів, а саме – 24 листопада на засіданні Ради засновників ВАДА в Парижі постане питання про визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу.

Колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов розповів про допінговий скандал в Україні.

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– Звідки взагалі ростуть ноги цього скандалу і чому саме Україна потрапила під розслідування ВАДА?

– Я б не казав про якесь упередження. Подібні розслідування ведуться в кількох країнах. Таким чином ВАДА через свої канали контролює виконання антидопінгового законодавства.

– Наскільки серйозні викриті порушення і чим це загрожує?

– Повідомлення спортсменів про взяття проб – це дуже грубе порушення. Воно матиме серйозні наслідки для України. Якщо розпочнеться процес визнання України відповідності статусу антидопінгового законодавства, тоді можливе відсторонення наших спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

– На носі зимова Олімпіада в Пекіні. Від неї нас також можуть відсторонити?

– Думаю, не встигнуть. Це дуже складний процес. Найближче засідання Ради засновників ВАДА, де може бути прийняте рішення, відбудеться 24 листопада в Парижі. Порядок денний ще не затверджений, але гадаю, там буде надана інформація про це розслідування. І якесь рішення напевно приймуть. Спочатку будуть вирішувати, чи розпочинати сам процес визнання статусу відповідності України антидопінговому Кодексу. А відсторонення від змагань – це мінімум пів року, може, більше.

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