Украину не успеют отстранить от Олимпийских игр-2022, – бывший министр спорта

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) в нарушении Кодекса организации. Это означает, что уже за несколько недель, а именно – 24 ноября на заседании Совета учредителей ВАДА в Париже встанет вопрос о признании статуса соответствия Украины антидопинговому кодексу.

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал о допинговом скандале в Украине.

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– Откуда вообще растут ноги этого скандала и почему именно Украина попала под расследование ВАДА?

– Я бы не говорил о каком-то предубеждении. Подобные расследования ведутся в нескольких странах. Таким образом ВАДА через свои каналы контролирует выполнение антидопингового законодательства.

– Насколько серьезны разоблаченные нарушения и чем это грозит?

– Сообщение спортсменам о взятии проб – это очень грубое нарушение. Оно будет иметь серьезные последствия для Украины. Если начнется процесс признания Украины соответствию статуса антидопингового законодательства, тогда возможно отстранение наших спортсменов от участия в международных соревнованиях.

– На носу зимняя Олимпиада в Пекине. От нее нас также могут отстранить?

– Думаю, не успеют. Это очень сложный процесс. Ближайшее заседание Совета учредителей ВАДА, где может быть принято решение, состоится 24 ноября в Париже. Повестка дня еще не утверждена, но думаю, там будет предоставлена информация об этом расследовании. И какое-то решение наверняка примут. Сначала будут решать, начинать ли сам процесс признания статуса соответствия Украины антидопинговому Кодексу. А отстранение от соревнований – это минимум полгода, может, больше.

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