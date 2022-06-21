Не обійшлося без скандального інциденту
Український боксер Матвій Ражба у фінальному поєдинку здолав господаря рингу Теочаріса Тсаоусідіса. Він відсвяткував свій тріумф, дотримавшись українських традицій.
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Матвій у вишитій сорочі та козацькій шапці він станцював на ринзі гопака. Проте організатори турніру попросили боксера зняти українську символіку.
Про причину такого прохання наразі невідомо.
Відео патріотичного гопака
Як виступили українці на турнірі в Афінах
- Українці здобули на турнірі у Греції 5 нагород, серед них 4 золоті та одна бронзова. На Кубоку Акрополя українська команда посіла перше командне місце.
- "Золото" завоювали Бозорбой Матякубов (67 кілограмів), Матвій Ражба (80 кілограмів), Ілля Котляров (86 кілограмів), Олександр Гриців (від 92 кілограмів).
- Бронзову нагороду здобув Кирило Таран (71 кілограм).
Подібний випадок на турнірі
- Нещодавно подібний випадок стався на міжнародному турнірі з боксу в Угорщині, українка Діана Петренко здобула 2-ге місце.
- Під час вручення медалей українка розгорнула український стяг із гербом полку "Азов".
- Однак організаторам турніру не сподобався цей вчинок. Вони змушували спортсменку згорнути стяг, і на третє наполегливе зауваження їй довелося це зробити.