Організатори заборонили розгорнути стяг українці

Міжнародний турнір з боксу Bornemissza тривав з 6 до 12 червня в Угорщині. Діана Петренко піднялася на п'єдестал з почесним другим місцем.

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Під час вручення медалей українка розгорнула український стяг із гербом полку "Азов".

Цим жестом Діана підтримала полонених воїнів та вшанувала пам’ять воїна полку Сергія Амброса, на честь якого на честь якого у Черкасах назвали спортивну залу Ambroscrossfight Sportclub, у якій тренується Діана.

Однак організаторам турніру не сподобався цей вчинок. Вони змушували спортсменку згорнути стяг, і на третє наполегливе зауваження їй довелося це зробити.

"Азовець" Дмитро Кухарчук підтримав жест своєї вихованиці з Нацкорпусу. Він сподівається, що "ця звістка дійде до хлопців і дівчат, які зараз у полоні".

Військовий розмітив у соцмережах відео з церемонії нагородження. На ньому видно, як організатори змагань зробили дівчині декілька зауважень.

Відео з церемонії нагородження

До слова. Діана Петренко представляє Черкаську область, вона є членкинею НацКорпусу.