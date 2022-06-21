Не обошлось без скандального инцидента

Украинский боксер Матвей Ражба в финальном поединке одолел хозяина ринга Теочариса Тсаоусидис. Он отпраздновал свой триумф, придерживаясь украинских традиций.

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Матвей в вышитой рубашке и казацкой шапке он станцевал на ринге гопака. Однако устроители турнира попросили боксера снять украинскую символику.

О причине такой просьбы неизвестно.

Видео патриотического гопака

Как выступили украинцы на турнире в Афинах

Украинцы завоевали на турнире в Греции 5 наград, среди них 4 золотых и одна бронзовая. На Кубок Акрополя украинская команда заняла первое командное место.

"Золото" завоевали Бозорбой Матякубов (67 килограммов), Матвей Ражба (80 килограммов), Илья Котляров (86 килограммов), Александр Грицив (от 92 килограммов).

Бронзовую награду получил Кирилл Таран (71 килограмм).

Подобный случай на турнире