Не обошлось без скандального инцидента
Украинский боксер Матвей Ражба в финальном поединке одолел хозяина ринга Теочариса Тсаоусидис. Он отпраздновал свой триумф, придерживаясь украинских традиций.
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Матвей в вышитой рубашке и казацкой шапке он станцевал на ринге гопака. Однако устроители турнира попросили боксера снять украинскую символику.
О причине такой просьбы неизвестно.
Видео патриотического гопака
Как выступили украинцы на турнире в Афинах
- Украинцы завоевали на турнире в Греции 5 наград, среди них 4 золотых и одна бронзовая. На Кубок Акрополя украинская команда заняла первое командное место.
- "Золото" завоевали Бозорбой Матякубов (67 килограммов), Матвей Ражба (80 килограммов), Илья Котляров (86 килограммов), Александр Грицив (от 92 килограммов).
- Бронзовую награду получил Кирилл Таран (71 килограмм).
Подобный случай на турнире
- Недавно подобный случай произошел на международном турнире по боксу в Венгрии, украинка Диана Петренко завоевала 2-е место.
- Во время вручения медалей украинка развернула украинское знамя с гербом полка "Азов".
- Однако организаторам турнира не понравился этот поступок. Они заставляли спортсменку свернуть флаг, и на третье упорное замечание ей пришлось это сделать.