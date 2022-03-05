Медальна злива українців

Українець пройшов спринтерську дистанцію без промахів, випередивши найближчого суперника на 46 секунд. Для Вовчинського це сьома медаль в кар’єрі на Паралімпійських іграх, зокрема друга золота, повідомляє 24 канал.

До слова Українка Шишкова – чемпіонка Паралімпіади-2022 у Пекіні

У класі Вовчинського виступав ще один українець Серафим Драгун. Він посів 15 місце.

Результати змагань у класі LW8:

Разом з Лук’яненком виступали ще чотири українці. Олександр Казік та Дмитро Суярко завоювали відповідно срібну та бронзову медалі. Анатолій Ковалевський та Ярослав Решетинський посіли відповідно на 5 та 6 місце.

Результати змагань у класі В1-В3:

Першу ж медаль Пекіна-2022 виграв Тарас Радь, який має ураження опорно-рухового апарату: він став віце-чемпіоном у спринті, опинившись на подіумі між двома представниками Китаю.

Друге "срібло" виграла Людмила Ляшенко (спортсменка з ураженням опорно-рухового апарату) у спринті в класі стоячи.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представляють команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри у Пекіні проходять з 4-го по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.