Медальный ливень украинцев

Украинец прошел спринтерскую дистанцию без промахов, опередив ближайшего соперника на 46 секунд. Для Вовчинского это седьмая медаль в карьере на Паралимпийских играх, в том числе вторая золотая, сообщает 24 канал.

К слову Украинка Шишкова – чемпионка Паралимпиады-2022 в Пекине

В классе Вовчинского выступал еще один украинец Серафим Драгун. Он занял 15-е место.

Результаты соревнований в классе LW8:

Вместе с Лукьяненко выступали еще четыре украинца. Александр Казик и Дмитрий Суярко завоевали серебряную и бронзовую медали. Анатолий Ковалевский и Ярослав Решетинский заняли соответственно 5 и 6 место.

Результаты соревнований в классе В1-В3:

Первую медаль Пекина-2022 выиграл Тарас Радь, который имеет поражение опорно-двигательного аппарата: он стал вице-чемпионом в спринте, оказавшись на подиуме между двумя представителями Китая.

Второе "серебро" выиграла Людмила Ляшенко (спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата) в спринте в классе стоя.

Всего Украина на Паралимпиаду-2022 получила 20 лицензий, представляют команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.

Паралимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 13 марта. Всего на Паралимпиаде-2022 будет разыграно 78 комплектов наград.