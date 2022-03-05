Шишкова виступає у класі В2. Ще одну українка у цій лисципліні Наталія Ткаченко – фінішувала шостою, повідомляє 24 канал.

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Результати змагань:

Україна на Паралімпіаді-2022: що відомо

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4-го по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

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