Олімпійська чемпіонка у Пекіні-2022 розповіла про цю проблеми у місцевих готелях Росії. За словами Вероніки Степанової, на 100 спортсменів встановлено лише дві пральні машини, які ламають, адже не витримують щільного тренувального режиму спортсменів, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Бідкання росіянки

У нас в країні є одне чудове місце для тренувань – ось майже все там добре, а їжа просто чудова. Але на 100 спортсменів – дві пральні машини. Навіть півтори – друга ламалася кілька разів, не витримувала нашого тренувального плану. У 2023-му ніхто не хоче пахнути потом – перемо ми часто, а пральні машини не такі вже й дорогі, щоб їх не ставити "густіше",

– написала олімпійська чемпіонка.

До слова. Вероніка Степанова – олімпійська чемпіонка у лижній естафеті (4х5 кілограмів) в Пекіні у 2022 році.

Реакція росіян

Цікаво, що у коментарях росіяни неоднозначно сприйняли бідкання своєї спортсменки. Одні зазначали, що потрібно потерпіти, інші ж у своїх коментарях нагадали про війну проти України.

Тепер зрозуміло, чому тягнуть пралки з сусідньої країни,

– прокоментував один із росіян.

Були й такі, які побачили у її зверненні зраду, назвавши її патріоткою, але із сарказмом. Читач зауважив, що Степанова не скаржилась на такі проблеми, коли виступала у Європі до 24 лютого.

У коментарях знайшлись і такі, які почали говорити, що у Європі взагалі не перуть одяг, адже економлять електроенергію.