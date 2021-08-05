Українці Хоцяновський і Михайлов сенсаційно вилетіли в 1/8 фіналу Олімпіади

Українці Олександр Хоцяновський і Василь Михайлов поступилися в 1/8 фіналу Олімпіади-2020 у вільній боротьбі. Втім, обидва спортсмена ще можуть поборотися за медалі.

Михайлов програв віцечемпіону Європи

У ваговій категорії до 74 кг Україну представив 26-річний Василь Михайлов, який в 1/8 фіналу програв віцечемпіону Європи-2021 Турану Байрамова.

До слова Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Після першого періоду представник Азербайджану вів з перевагою в одне очко, а після закінчення поєдинку був зафіксований підсумковий рахунок 4:2 на користь суперника українця.

У кінцівці Михайлов міг вирвати перемогу, але при рахунку 3:1 дію українця судді оцінили лише в один бал, а перегляд епізоду не переконав суддів змінити свій вердикт.

Хоцяновський програв без шансів

Досвідчений 31-річний Олександр Хоцяновський, призер останнього чемпіонату світу, без шансів 0:7 програв іранцю Аміру Хоссейн Зорі, який є чинним чемпіоном світу у віці до 23 років.

Українці в разі, якщо їх суперники вийдуть у фінал, будуть мати шанси дістатися до бронзової медалі через втішні сутички.