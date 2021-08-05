Михайлов програв віцечемпіону Європи
У ваговій категорії до 74 кг Україну представив 26-річний Василь Михайлов, який в 1/8 фіналу програв віцечемпіону Європи-2021 Турану Байрамова.
До слова Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Після першого періоду представник Азербайджану вів з перевагою в одне очко, а після закінчення поєдинку був зафіксований підсумковий рахунок 4:2 на користь суперника українця.
У кінцівці Михайлов міг вирвати перемогу, але при рахунку 3:1 дію українця судді оцінили лише в один бал, а перегляд епізоду не переконав суддів змінити свій вердикт.
Хоцяновський програв без шансів
Досвідчений 31-річний Олександр Хоцяновський, призер останнього чемпіонату світу, без шансів 0:7 програв іранцю Аміру Хоссейн Зорі, який є чинним чемпіоном світу у віці до 23 років.