10 вересня у матчі першого туру французької Ліги 1 ПСЖ зустрівся із "Лансом" та несподівано поступився. Помилка воротаря Марціна Булки допомогли супернику перемогти.

Ланс – ПСЖ – 1:0

Гол: Ганаго, 57

Варто побачити: Російський воротар пропустив курйозний гол – м'яч від його сідниць залетів у ворота: відео

Несподіваний результат

Одноосібними фаворитами зустрічі вважався ПСЖ, вона активніше розпочали поєдинок, інформує 24 канал. Зіркові гравці гостей матчу, серед яких Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Навас та інші перебувають на самоізоляції через позитивні тести на COVID-19.

Ганаго створив собі нагоду для удару та пробив у ворота із середньої відстані, але не зміг змінити рахунок – м'яч відбився від правої стійки.

Сарабія невдало виконав штрафний удар, не створивши жодних труднощів для захисту суперника.

Курзава спробував здивувати голкіпера раптовим ударом, але тому бракувало влучності – м'яч полетів значно вище воріт.

На 57-й хвилині ганебної помилки допустився голкіпер ПСЖ. Ганаго підхопив м'яч після грубої помилки, якої припустився Марцін Булка та з меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку – 1:0.

very lazy pass from Bulka . .

pic.twitter.com/XXxmmrR4ii — Karim (@Futball_Karim) September 10, 2020

Еррера спробував перевірити пильність голкіпера, виконуючи штрафний з межі карного майданчика. Він завдав приголомшливого удару, який, проте, виявився невлучним.

Сотоца у воротарському майданчику вистрибнув назустріч передачі та непогано пробив головою, спрямувавши м'яч повз стійку.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0.

Ланс – ПСЖ відеоогляд матчу