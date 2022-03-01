Українську фехтувальницю зацькували через відмову змагатися з росіянкою

У сербському Нові-Сад триває юніорський чемпіонат Європи з фехтування. Українська команда відправилася у неповному складі, Емілі Конрад – одна з небагатьох, кому вдалося туди відправитися.

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Емілі Конрад встигла виїхати з України за три дні до початку війни. Уже в день індивідуальних змагань шпажисток, 27 лютого, Емілі вийшла до 1/32 фіналу, де зустрілась із росіянкою Анастасією Назаровою. Але на цей бій українка так і не вийшла.

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"Я стояла на кордоні і постійно була на зв’язку з Емілі. Коли вже побачила, на кого вона виходить у сітці, зрозуміла, що цього не буде. Вона дуже хотіла фехтувати, казала, що може виграти. Я їй пояснювала, що це не можна робити в нинішній ситуації. Вона – дитина, їй всього лише 14 років. Авжеж, сильно переживала та плакала через це. Це було важко. Плюс – я не була поруч", – розповіла мама спортсменки Наталія Конрад.

Батько Емілі, Патрік, супроводжував її на змаганнях. Він – швейцарець, але останні 25 років проживає в Україні. Ще до початку турніру він хотів виголосити промову на підтримку України, але йому цього зробити не дозволили організатори. Однак, коли його донька знялась із бою, він усе ж таки висловився.

Росія – злочинна держава! Вона масово вбиває наших людей. Саме тому ми відмовляємось фехтувати з представниками злочинної держави!

– заявив Патрік під час змагань.

За словами Наталії, після цього Емілі зіштовхнулась із булінгом у соціальних мережах, негативні вислови були й у бік її батька.

Відео виступу батька спортсменки

"Були цькування в соціальних мережах. Причому виключно від російських спортсменів. Писали, що вона зробила це спеціально, бо боялася програти. Одразу сказала їй їх заблокувати та не відповідати. Запитала її, чи хоч один спортсмен не з Росії їй написав подібне? Ні, лише була підтримка. Але так, їй зараз важко. Лежить із температурою. Напевно, навалилось усе одразу.

На Facebook було дуже багато постів. Я не відповідала, але це мене зачепило. Казали про те, що Патрік із "піною в роті" виголошував промову в бік дівчинки з Росії, чомусь назвали його суддею в коментарях, хоча він – батько спортсменки. І це не "піна", а біль та сум, що вириваються з середини. Авжеж, ця спортсменка з Росії ні в чому не винна – вона така сама дитина, як і Емілі. Але це прояв позиції до нинішньої ситуації в Україні", – сказала мама юної шпажистки.

Емілі Конрад знялась із бою проти російської спортсменки через повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України, організатори записали у фінальному протоколі зняття за "медичними обставинами".

Провокації від FIE

"Нам сказали, якщо вона зніматиметься з політичних причин, то це одразу буде чорна картка. А вона розповсюджується на всі змагання, тобто Емілі не змогла б виступити, зокрема, на кадетському чемпіонаті Європи. Ми не могли ризикувати тим, щоб її залишили і без цього турніру. Потім же вони узагалі написали рахунок 4:15 на користь росіянки, провокуючи нас. Пізніше все-таки змінили на "медичні обставини", – зауважила тренерка.

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28 лютого Наталія прийшла до зали, аби перевірити, чи заявились інші українські фехтувальники на змагання. Тоді ж до неї звернулись організатори з проханням не влаштовувати "політичних акцій" і фехтувати з усіма.

"Мені сказали, що нас заявили, але попросили не влаштовувати тут цирк і щоб ми з усіма фехтували. Сказали, що в них є офіційна особа, яка з нами спілкуватиметься в разі чого. Від себе скажу, що це не буде "цирк". Це буде заява, тут ніхто ні від кого ховатись не буде", – наголосила тренерка.

Попри таке ставлення організаторів до української команди, Наталія наголосила на тому, що майже всі представники команд-учасниць підходили до неї та висловлювали підтримку, пропонували допомогу, аби українські спортсмени мали змогу продовжити тренувальний процес закордоном і отримати там же прихисток.

Водночас Міжнародна федерація фехтування (FIE) все ще не вдалась до жорстких санкцій щодо російських і білоруських спортсменів.