Всесвітня легкоатлетична рада 1 березня запровадити санкції проти федерацій-членів Росії та Білорусі у зв'язку із вторгненням в Україну.

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Відтепер усі атлети, допоміжний персонал та офіційні особи з Росії та Білорусі будуть відсторонені від участі у заходах Всесвітньої легкоатлетичної серії.

Росіяни та білоруси відсторонені від чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики в Орегоні, чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики у приміщенні у Белграді та командного чемпіонату світу-2022 зі спортивної ходьби у Маскаті, які розпочнуться 4 березня в Омані.

"Всі російські та білоруські спортсмени, які наразі акредитовані на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в Маскаті та чемпіонат світу з легкої атлетики у закритих приміщеннях у Белграді (18-20 березня), будуть позбавлені акредитації та їм буде відмовлено у допуску, так само як і будь-якому допоміжному персоналу та посадовим особам", – йдеться у повідомленні.

Президент World Athletics: Світ у жаху від того, що зробила Росія

Світ у жаху від того, що зробила Росія за підтримки та підбурювання Білорусі. Світові лідери намагалися уникнути цього вторгнення дипломатичними засобами, але без успіху з огляду на непохитний намір Росії вторгнутися в Україну,

– сказав президент World Athletics Себастьян Коу.

"Безпрецедентні санкції, які вводяться щодо Росії та Білорусі країнами та галузями всього світу, є єдиним мирним способом зірвати та вивести з ладу нинішні наміри Росії та відновити світ", – додав Себастьян Коу

Голова комісії легкоатлетів Рено Лавіллені також підтримав це рішення.

"Ми солідарні з нашими колегами-спортсменами, конкурентами та друзями з України, які стикаються зі значно серйознішими проблемами, ніж просто відсутність їхніх тренувань та змагань. Вони бояться за своє життя та життя своїх близьких", – зазначив Лавіллені.

Відповідно до правил World Athletics, федерації-учасниці з Росії та Білорусі поінформовані про рішення ради та мають право на відповідь. За необхідності рада знову збереться до розгляду цієї відповіді.

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