Зазначається, що Зукін вдарив Хаммерла через те, що Tennis Europe не позбавила росіян права продовжувати виступи.

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Конфлікт виник між тенісними функціонерами під час засідання правління Tennis Europe, яке відбулося у турецькому місті Анталія.

Зукін перебував там для організації тенісного матчу Кубка Девіса між збірними України та Барбадосу, який перенесли через війну.

Під час ухвалення рішення Tennis Europe жодним чином не засудила дії Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Після цього він побачив Хаммерла, підійшов до нього і дав ляпаса.

Я прочитав заяву, закінчив обідати, обернувся і побачив як він сидить за п'ятьма столами біля мене. Запитав його: "Як ви могли це зробити?". На що він сказав "забирайся звідси". Я дав йому легкий ляпас і пішов,

– сказав Зукін.

У підсумку віцепрезидента ФТУ доставили до відділку поліції. Попри те, що він вибачився перед функціонером Tennis Europe, його можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

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