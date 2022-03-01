Международная федерация фехтования не ввела санкции против россиян

Эмили Конрад успела уехать из Украины за три дня до начала войны. Уже в день индивидуальных соревнований шпажисток, 27 февраля, Эмили вышла в 1/32 финала, где встретилась с россиянкой Анастасией Назаровой. Но на это сражение украинка так и не вышла.

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"Я стояла на границе и постоянно была на связи с Эмили. Когда увидела, на кого она выходит в сетке, поняла, что этого не будет. Она очень хотела фехтовать, говорила, что может выиграть. Я ей объясняла, что это нельзя делать в нынешней ситуации. Она – ребенок, ему всего лишь 14 лет. Конечно, сильно переживала и плакала из-за этого. Это было тяжело. Плюс – я не была рядом", – рассказала мама спортсменки Наталья Конрад.

Отец Эмили, Патрик, сопровождал ее на соревнованиях. Он швейцарец, но последние 25 лет проживает в Украине. Еще до начала турнира он хотел произнести речь в поддержку Украины, но ему этого не позволили организаторы. Однако, когда его дочь снялась с боя, он все же высказался.

Россия – преступное государство! Она массово убивает наших людей. Поэтому мы отказываемся фехтовать с представителями преступного государства!

– заявил Патрик во время соревнований.

По словам Натальи, после этого Эмили столкнулась с буллингом в социальных сетях, негативные изречения были и в сторону ее отца.

Видео выступления отца спортсменки

"Были травля в социальных сетях. Причем исключительно от российских спортсменов. Писали, что она сделала это специально, потому что боялась проиграть. Сразу сказала ей их заблокировать и не отвечать. Спросила ее, хоть один спортсмен не из России ей написал подобное? Нет, только была поддержка, но ей сейчас тяжело, лежит с температурой, наверное, навалилось все сразу.

На Facebook было очень много постов. Я не отвечала, но это меня задело. Говорили о том, что Патрик с "пеной во рту" произносил речь в сторону девочки из России, почему-то назвали его судьей в комментариях, хотя он – отец спортсменки. И это не "пена", а боль и печаль, вырывающаяся изнутри. Конечно, эта спортсменка из России ни в чем не виновата – она такой же ребенок, как и Эмили. Но это проявление позиции в нынешней ситуации в Украине".

Эмили Конрад снялась с боя против российской спортсменки из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, организаторы записали в финальном протоколе снятие по "медицинским обстоятельствам".

Провокации от FIE

"Нам сказали, если она будет сниматься по политическим причинам, то это будет черная карточка. А она распространяется на все соревнования, то есть Эмили не смогла бы выступить, в частности, на кадетском чемпионате Европы. Мы не могли рисковать тем, чтобы ее оставили и без Потом же они [организаторы] вообще написали счет 4:15 в пользу россиянки, провоцируя нас.

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28 февраля Наталья пришла в зал, чтобы проверить, заявились ли другие украинские фехтовальщики на соревнования. Тогда же к ней обратились организаторы с просьбой не устраивать "политические акции" и фехтовать со всеми.

"Мне сказали, что нас заявили, но попросили не устраивать здесь цирк и чтобы мы со всеми фехтовали. Сказали, что у них есть официальное лицо, которое будет с нами общаться в случае чего. От себя скажу, что это не будет "цирк". Это будет заявление, здесь никто ни от кого прятаться не будет", – подчеркнула тренер.

Несмотря на такое отношение организаторов к украинской команде, Наталья отметила, что почти все представители команд-участниц подходили к ней и выражали поддержку, предлагали помощь, чтобы украинские спортсмены могли продолжить тренировочный процесс за границей и получить там же убежище.

В то же время Международная федерация фехтования (FIE) все еще не прибегла к жестким санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов.