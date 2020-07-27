Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії, інформатор WADA Григорій Родченков закликав Міжнародний олімпійський комітет у жодному вигляді не допускати Росію до участі в Олімпійських іграх в Токіо.

Григорій Родченков дав перше інтерв'ю каналу BBC з осені минулого року. Росіянин спілкувався з журналістами через онлайн-платформу Zoom. За його словами, він зараз знаходиться в США, де ховається від російських спецслужб.

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"Росія повинна бути повністю відсторонена від Токіо-2020. Жодних виключень та допуску окремих спортсменів. Ті ж люди, які підміняли допінг-проби в Сочі-2014, займалися підробкою бази даних Московської лабораторії. Це була послідовна фальсифікація, вони займалися їй день за днем. Це шахрайство неймовірних масштабів", – сказав Родченков.

Він підкреслив, що жодна країна не змогла б досягти рівня шахрайства росіян: "Те, що сталося в Росії – це вершина допінгу. Жодна країна такого б не змогла досягти за рівнем шахрайства, тому що у моїй лабораторії скрізь було зелене світло. Олімпійські ігри в Сочі були проектом Володимира Путіна, наші ресурси були безмежні".

Родченков змінив зовнішність

Родченков кардинально змінив зовнішність і ретельно її приховує. Під час інтерв'ю особа інформатора було замотане шарфом, він був в сонцезахисних окулярах і великому капелюсі.

Також повідомляється, що Родченков зумів змінити не тільки зовнішність, а й поведінка, ходу і жести, так, що тепер його просто неможливо впізнати.